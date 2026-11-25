(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - «Il Consiglio dei ministri ha esaminato oggi il disegno di legge di delega per la riforma del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, con l’obiettivo di aggiornare e rendere più efficaci le regole che disciplinano l’operato delle amministrazioni nei territori.
Tra le novità più significative, oltre al ripristino dell’elezione a suffragio universale del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali, introduciamo nel TUEL il cosiddetto “Modello Caivano”, con l’obiettivo di garantire la piena funzionalità dei comuni sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso.
Proprio a Caivano, per la prima volta, abbiamo impiegato personale del Dipartimento della funzione pubblica all’interno di un’amministrazione commissariata, garantendo, anche in un contesto emergenziale e straordinario, la prosecuzione delle attività amministrative e l’erogazione dei servizi essenziali a cittadini e imprese: dalle scuole dell’infanzia alle funzioni di polizia, dalle attività di certificazione alla riscossione dei tributi.
Con questo provvedimento intendiamo mettere a regime un modello che ha dimostrato la propria efficacia, offrendo alle amministrazioni commissariate uno strumento concreto per affrontare situazioni di particolare criticità. Vogliamo mettere a disposizione di queste realtà professionalità, esperienza, competenze e formazione, a beneficio delle amministrazioni e, soprattutto, delle comunità che rappresentano». Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.