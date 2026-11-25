(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - "La morte dello studente alla Sapienza è un dolore grande per tutti ma il messaggio del collettivo Cambiare Rotta postato sui social è molto pericoloso. Non solo accusano il ministro Bernini e la rettrice Polimeni di aver lasciato morire uno studente ma lanciano un sinistro avvertimento "Portiamo il conto a tutti responsabili". In un clima politico sempre più difficile il dissenso è comprensibile ma arrivare a scrivere una cosa del genere è da irresponsabili". Dichiara in una nota il deputato Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia. "La storia, purtroppo, insegna che c'è sempre chi prende sul serio certi messaggi fino ad arrivare a commettere dei gesti gravi che speriamo non accadano mai. Noi continuiamo a condannare questo clima di odio verso le istituzioni fatto di foto a testa in giù o da frasi minacciose e chiediamo l'immediata rimozione dell'ignobile messaggio".
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