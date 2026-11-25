(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - "Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza alla troupe del Tg3, all'inviata Francesca Malaguti e a tutta la redazione per la vile aggressione subita oggi a Roma, nei pressi dell'Università La Sapienza, a margine della protesta di alcuni collettivi studenteschi. E' un fatto di estrema gravità che condanniamo con assoluta fermezza e che conferma la violenza di certi ambienti, spesso coccolati dalla sinistra, che nulla hanno a che vedere con lo stesso mondo universitario. Violenze che hanno sempre più una chiara matrice. Proprio per questo auspichiamo che non ci siano le solite ambiguità ed amnesie, ma una condanna netta e severa di tutte le forze politiche, perchè queste violenze rappresentano una minaccia al diritto di cronaca e alla libertà di informazione, presidi irrinunciabili della nostra democrazia".
Lo dichiarano i componenti di Fratelli d'Italia nella Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.