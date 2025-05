(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

Transizione demografica, audizione Foti – Mercoledì alle 8.30 diretta webtv

Mercoledì 14 maggio, alle ore 8.30, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto svolge l’audizione del Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

