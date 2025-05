(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 *Gli infermieri di famiglia al Mercatino dei ragazzi del Calcit per

informare e sensibilizzare la cittadinanza*

In occasione del tradizionale Mercatino dei ragazzi, organizzato dal

Calcit Valdarno per domenica 11 maggio in piazza Cavour a San Giovanni

Valdarno, sarà allestito, dalle ore 9 alle 12, un punto informativo in

cui saranno presenti due infermieri della Asl Toscana Sud Est.

L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere alla cittadinanza la figura

dell’infermiere di famiglia e di comunità, sempre più centrale

nell’assistenza territoriale.

Presso il gazebo allestito in piazza, i professionisti sanitari

illustreranno il ruolo e le funzioni dell’infermiere di famiglia, una

figura che fa parte del team multiprofessionale territoriale. Questo

professionista non si occupa soltanto di assistenza diretta, ma è

impegnato anche nella prevenzione, nell’educazione alla salute,

nell’orientamento del paziente, nella promozione dell’autogestione delle

patologie croniche e nell’assistenza personalizzata.

“La presenza degli infermieri di famiglia a un evento così partecipato

come il Mercatino dei Ragazzi – dichiara la presidente della Conferenza

dei sindaci del Valdarno aretino Valentina Vadi – rappresenta

un’opportunità preziosa per avvicinare i cittadini ai servizi

sociosanitari territoriali. La sanità pubblica si rafforza anche grazie

alla capacità di ascolto e alla vicinanza ai bisogni reali delle

persone, e questa iniziativa va esattamente in quella direzione.

Ringraziamo il Calcit Valdarno per la collaborazione”.

Durante la mattinata sarà distribuita una brochure informativa che

fornirà ai cittadini tutti i dettagli su come accedere ai servizi

dell’infermiere di famiglia, contribuendo così a una maggiore

consapevolezza sull’importanza della sanità di prossimità.

“Vogliamo ringraziare il Calcit Valdarno – sottolinea la direzione della

Zona Distretto Valdarno – per aver accolto all’interno della

manifestazione il personale della Asl Tse, dandoci così la possibilità

di informare la cittadinanza sul ruolo dell’infermiere di famiglia e

comunità, una figura importante per il benessere e la salute del

territorio”.

“Durante la trentaduesima edizione del Mercatino Calcit dei ragazzi in

piazza Cavour, centro pulsante della città – aggiunge il presidente del

Calcit Valdarno Marco Ermini – sarà presente, proprio su richiesta del

Calcit Valdarno, una postazione di infermieri di famiglia e di comunità

zona distretto Valdarno. Il personale Asl presente, sarà a disposizione

dei cittadini per tutte le informazioniriguardanti la loro

attivitàassistenziale nel territorio. Ancora una volta il Calcit

Valdarno,con questa iniziativa vuol contribuire all’informazione e al

sostegno sanitario assistenziale del territorio”.