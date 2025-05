(ARC) Lavoro: Rosolen, piena inclusione lavoro con coinvolgimento di tutti

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 L’assessore a un convegno alla Fiera “104 The Caregiving Expo” a

Pordenone: “Masterplan della Regione ? innovazione sociale”

Pordenone, 8 mag – “In Friuli Venezia Giulia in questi anni si

? lavorato nell’intendimento di promuovere una piena inclusione

lavorativa delle persone con disabilit?, non come gesto puramente

assistenziale, ma come parte integrante di una visione moderna e

strategica delle politiche attive del lavoro, in un’ottica di

trasversalit? e di multidisciplinariet? che consente il maggiore

coinvolgimento possibile nelle misure volte all’inserimento nel

mondo dell’occupazione di chi ? pi? in difficolt?”.

Lo ha detto oggi pomeriggio l’assessore regionale al Lavoro e

formazione Alessia Rosolen, partecipando alla prima edizione di

“104 The Caregiving Expo”, la fiera dedicata alla cura e

all’assistenza delle persone anziane, fragili e con disabilit? in

corso da oggi fino a sabato nel quartiere fieristico di Pordenone.

L’assessore ha preso parte, concludendo i lavori, al convegno

“Consolidamento ed innovazione per l’integrazione lavorativa

delle persone con disabilit? del Friuli Venezia Giulia, anche

alla luce della Lr 16/2022”, a cura della Consulta regionale

delle Associazioni delle persone con disabilit? e delle loro

famiglie del Friuli Venezia Giulia.

“Stiamo portando avanti – ha aggiunto Rosolen – con il sistema

dell’istruzione e della formazione, oltre che con tutte le parti

sociali, il terzo settore e le famiglie, una visione concreta e

innovativa per garantire l’inserimento lavorativo delle persone

con disabilit?, trasformando l’inclusione in un valore

strutturale del nostro sistema economico e sociale per

rafforzarne competitivit? e sostenibilit?”.

Parlando di strumenti di innovazione sociale, l’assessore ha

citato il Masterplan regionale per l’inclusione lavorativa. “Una

misura – ha sottolineato – che si configura come uno strumento

organico e innovativo, capace di mettere in rete istituzioni,

imprese, terzo settore e mondo della formazione. Il nostro

obiettivo – ha sottolineato l’esponente dell’Esecutivo regionale

– ? superare l’approccio assistenziale e costruire percorsi

personalizzati, basati sulle competenze, i talenti e le

aspirazioni delle persone”.

“Percorsi che si perseguono – ha concluso – proprio con un

approccio innovativo che si basi su tre parole chiave: reale,

cio? in grado di misurare e valutare le azioni; integrato, nel

senso di inclusivo e trasversale e plurimo, cio? capace di

coinvolgere tutti i soggetti che ruotano attorno al mondo del

lavoro e alla comunit?. La vera innovazione sociale – ha

insistito l’assessore – sta in quel passo avanti che dobbiamo

fare affinch? evolva anche tutto ci? che circonda l’integrazione

lavorativa delle persone con difficolt?, altrimenti il rischio ?

di rendere vani investimenti e sforzi delle politiche inclusive”.

