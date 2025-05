(ARC) Eventi: Anzil, dettagli mostra di Milano e Salone libro di Torino (2)

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Udine, 8 mag – Saranno due gli appuntamenti presentati oggi a

Udine nel corso della conferenza stampa alla quale ha partecipato

il vicegovernatore Mario Anzil, che caratterizzano la cultura del

Friuli Venezia Giulia la prossima settimana a Milano e Torino.

Nel primo caso, a Palazzo Morando nel capoluogo lombardo, dal 15

maggio al 15 giugno ? prevista l’apertura di una mostra che

racchiude le opere di alcuni artisti di riferimento dell’arte

moderna e contemporanea, nonch? un cartellone di eventi

collaterali. A Torino, invece, all’interno del Lingotto, nel

padiglione Oval, la Regione sar? presente con un suo stand dal 15

al 19 maggio, dando spazio a oltre un centinaio di voci della

letteratura, del giornalismo, della cultura, per esprimere,

attraverso i libri, la vivacit? editoriale del Friuli Venezia

Giulia.

A MILANO FVG IN MOSTRA CON L’ESPOSIZIONE “PAESAGGI DELL’ARTE”

La Regione, attraverso le direzioni a Cultura e Sport, partecipa

a una carrellata di eventi che si svolgono in prestigiose sedi a

Milano. Dopo la vetrina letteraria organizzata lo scorso febbraio

nelle Librerie Mondadori Duomo e Bocca, riprende il filo rosso

tra Milano e la regione dell’estremo nord-est d’Italia, il Friuli

Venezia Giulia, che per 30 giorni apre le porte di Palazzo

Morando, nel cuore della citt?, e invita il pubblico a scoprire i

grandi Maestri dell’arte di un’area di frontiera, proprio nel

2025, anno che segna la prima Capitale europea della cultura

#borderless tra Nova Gorica e Gorizia. Un viaggio da fare: per

conoscere la cultura legata al confine e farne un prezioso valore

aggiunto, anche nell’arte.

“Paesaggi dell’arte in Friuli Venezia Giulia tra storia e

contemporaneit?” sar? visitabile dal 15 maggio al 15 giugno, con

un suggestivo percorso espositivo allestito negli spazi del

Palazzo, costellato di opere di artisti di riferimento dell’arte

moderna e contemporanea: come Afro, Zoran Mu?ic, Tullio Crali,

Marcello Mascherini, Giuseppe Zigaina, Lojze Spacal, Armando

Pizzinato, Luigi Spazzapan, Leonor Fini, Miela Reina, Bogdan Grom.

Accanto ai maestri, la mostra ospiter? anche una selezione di

opere di artisti contemporanei riuniti nel “Progetto Together”,

l’autoritratto del filosofo Carlo Michelstaedter insieme a

un’evocativa selezione delle sue parole. Promossa dalla Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia – direzione Cultura, l’iniziativa

? organizzata sotto la direzione artistica di Massimiliano

Finazzer Flory, a cura di Lorenzo Michelli, con l’apporto

organizzativo di Fondazione Pordenonelegge.it. L’evento

inaugurale ? in programma marted? 14 maggio alle 17.30 e il

percorso espositivo sar? visitabile fino al 15 giugno, da marted?

a domenica, in orario 10-17.30, con ingresso libero e gratuito.

Oltre alla mostra, Palazzo Morando ospiter? un cartellone di

eventi aperti al pubblico – che potr? assistere gratuitamente con

prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail

evento, il viaggio proseguir? nel segno dei sapori targati Friuli

Venezia Giulia.

Qui i dettagli degli eventi collaterali. Focus ‘Musica’ – 20

maggio e 1? giugno (https://tinyurl.com/mtzufeyu) Focus ‘Arte’ –

23 maggio e 6 giugno (https://tinyurl.com/wewyd7w2) Focus

‘Cinema’ – 29 maggio e 15 giugno (https://tinyurl.com/3sywuuaw).

A TORINO STAND FVG AL SALONE DEL LIBRO

Lo stand della Regione Friuli Venezia Giulia alla 37esima

edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino ospiter?

oltre 100 voci della letteratura, della cultura e del

giornalismo. Nell’anno della Capitale europea della Cultura GO!

2025, la Regione dar? spazio a oltre un centinaio di voci della

letteratura, del giornalismo, della cultura, per esprimere,

attraverso i libri, la vivacit? editoriale della regione: un

ponte mitteleuropeo verso l’Est Europa, diventato emblema di

“bibliodiversit?”. Con lo sguardo gi? puntato verso Pordenone

2027 Capitale italiana della Cultura.

Lo stand della Regione, che anche quest’anno trover? posto nel

padiglione Oval del Lingotto di Torino, ospiter? nei cinque

giorni grandi protagonisti; come Simone Cristicchi, che nella

giornata inaugurale, gioved? 15 maggio, aprir? tra parole e

musica un percorso legato al confine, raccontando il legame

speciale che, attraverso i suoi spettacoli, ha contribuito a far

conoscere storia, cultura e peculiarit? del Friuli Venezia

Giulia. Ci saranno autrici e autori che sono insieme espressione

della regione e capisaldi della scena letteraria nazionale, da

Mauro Covacich a Federica Manzon, e ancora lo scrittore Andrea

Maggi con il suo ultimo romanzo e l’autrice di graphic novel Sara

Colaone, protagonista dell’evento curato dal Palazzo del Fumetto.

Ancora, il Friuli Venezia Giulia come spicchio visuale per il

racconto geopolitico: dell’intelligenza artificiale come ago

della bilancia tra Stati Uniti e Cina converseranno il

corrispondente Usa Claudio Pagliara e il saggista Alessandro

Aresu. Nella “casa” della Regione FVG al Lingotto si parler?

anche di cinema, con il film in arrivo su Carlo Michelstaedter,

“Nel tuo occhio”, girato da Massimiliano Finazzer Flory. Si

parler?, inoltre, del fiume emblematico di confine, l’Isonzo, con

il progetto prodotto da Fondazione Pordenonelegge. Al Salone

arriva anche l’incontro: Gorizia incontra Paperone; nel castello

del capoluogo isontino faranno tappa i Paperi pi? amati,

anticipazione del numero 3626 di Topolino. Spazio anche alla

poesia: dal Premio Saba 2025 Stefano Dal Bianco, al poeta greco

Dimitris Lyacos, faranno tappa nello stand FVG.

Per tutta la durata della fiera, inoltre, nei videowall presenti

nello stand, verranno proiettate alcune immagini turistiche del

territorio regionale e alcuni video di presentazione delle realt?

culturali regionali. Infine, l’area di PromoTurismoFVG metter? in

risalto alcune iniziative di grande spessore culturale in

programma in Friuli Venezia Giulia.

Tutto il programma degli eventi ospitati nello stand della

Regione al Salone del libro di Torino ? scaricabile qui:

https://tinyurl.com/3wc2m7z2

ARC/AL

081658 MAG 25