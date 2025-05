(ACON) INTERPORTO PN. CONFICONI (PD): BASSO AIUTI INGRESSO IN RETE NAZIONALE

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(ACON) Trieste, 8 mag – "Fa piacere che il sindaco Basso

esprima apprezzamento per il lavoro di Bolzonello scelto da

Agrusti per rilanciare Interporto e impegnato a mitigare

l’impatto ambientale della strategica infrastruttura attraverso

l’installazione di barriere antirumore e verdi, anche grazie agli

alberi donati dall’agronomo Zanzi su indicazione del comitato Il

Tiglio Verde”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Nicola

Conficoni (Pd), commentando le parole del sindaco di Pordenone,

Alessandro Basso, a margine dell’assemblea dei soci di Interporto

Pordenone.

“Il primo cittadino di Pordenone, per?, non si limiti alle

enunciazioni di rito – auspica il consigliere dem – ma dia

concretamente una mano intervenendo per sbloccare l’inserimento

dell’Interporto nella rete dei poli logistici a valenza

nazionale, in modo tale da attrarre nuove risorse e implementare

gli investimenti”.

Infine, Conficoni ricorda che in Consiglio regionale “ho portato

la questione all’attenzione della Giunta regionale attraverso una

interrogazione risalente al settembre del 2024 e ancora in attesa

di risposta”.

