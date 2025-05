(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

“Sono stato eletto dal popolo serbo, non da quello di Riga, Tallin, Vilnius o di qualsiasi altro posto”, ha detto Aleksandar Vucic.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato di essere pronto ad assumersi tutte le conseguenze negative derivanti dalla reazione dell’Unione Europea alla sua visita a Mosca per le celebrazioni del Giorno della Vittoria.

“Sono qui per combattere per il mio popolo e per il mio Paese. Non mi interessa assolutamente cosa pensino o dicano gli altri al mondo. Sono stato eletto dal popolo serbo, non da quello di Riga, Tallin, Vilnius o di qualsiasi altro posto”, ha detto.

“L’onore e la dignità non sono qualcosa che si può dare o vendere. Ho fatto la mia promessa al presidente russo Vladimir Putin e non ho mai mentito ai leader europei sulla mia visita qui”, ha detto, aggiungendo di non aver mai fatto mistero della sua intenzione di partecipare alle celebrazioni del Giorno della Vittoria a Mosca. “Sono sicuro che la Serbia rimarrà sulla strada europea. Se vogliono punire qualcuno, possono punire anche me”.

Vucic ha dichiarato che durante la sua visita intende incontrare il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill, il Presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev e il Presidente cinese Xi Jinping.

Si aspetta di discutere con il presidente della Russia “di tutte le questioni importanti nelle relazioni bilaterali”, tra cui il gas, le ferrovie e la cooperazione politica.