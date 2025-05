Cs “Comincia il Maggio Fioranese”

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

Comincia il Maggio Fioranese 2025

Da venerdì 9 a domenica 11 maggio con la Fiesta hispano americana, i mercatini, i giochi di SpezzaCon e il dialogo tra Ameya Gabriella Canovi e Alberto Pellai

Il Maggio Fioranese parte con i sapori, le tradizioni e tutto il calore di Spagna, Argentina e Messico. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025 in piazza Ciro Menotti sarà “Fiesta hispano americana”: cucina tipica, spettacoli dal vivo di flamenco e folklore argentino, musica piena di energia per una festa da non dimenticare. Venerdì la piazza di Fiorano si anima dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 11 alle 22.

Per un po’ di shopping, sabato 10 (dalle 18 alle 23) e domenica 11 maggio (dalle 10 alle 21), lungo via Vittorio Veneto, ci saranno anche i mercatini dell’artigianato e della creatività, con Magic Market. Una selezione oggetti unici e particolari, fatti a mano e prodotti ricercati.

Domenica 11 maggio, al teatro Astoria, è in programma il primo evento culturale del Maggio. Sul palco due noti esperti di relazioni, la psicologa Ameya Gabriella Canovi e il medico psicoterapeuta Alberto Pellai che dialogheranno tra loro per esplorare le modalità con cui ci rapportiamo con noi stessi e gli altri, partendo dai loro ultimi saggi (“Dentro di me c’è un posto bellissimo” e “Allenare alla vita”). L’incontro dal titolo “Educarci ai sentimenti”, con inizio alle ore 11, è a ingresso libero e gratuito.

Domenica 11 maggio anche il festival ludico SpezzaCon si unisce al Maggio, l’edizione 2025 si svolgerà nel centro di Fiorano, dalle 10 alle 19 e sarà dedicata al tema del ‘Gioco in famiglia’, con tavoli di gioco di ruolo e da tavolo, presenza di autori di giochi, esibizioni con spade laser e tradizionali e una tavola rotonda di riflessione sul valore educativo del gioco.

Per consentire lo svolgimento degli eventi sono previste modifiche alla viabilità in centro a Fiorano: la chiusura stradale con divieto di transito (eccetto veicoli autorizzati) e l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata, in piazza Ciro Menotti tra via Ferri e via Malatesta dalle ore 7 del 9 maggio alle ore 24 del 11 maggio; di via Vittorio Veneto tra via Gramsci e via del Santuario fino a via Statale ovest e via Marconi dalle ore 18 del 10 maggio alle ore 24 del 11 maggio 2025; la chiusura di via Fratelli Bandiera all’altezza via Guida Rossa, con divieto di transito, dalle 8 alle 20 del 11 maggio 2025.