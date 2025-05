(ACON) CULTURA. HONSELL (OPEN): BIBLIOTECHE SOTTO STANDARD PRE-COVID, GRAVE

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

Consiglio regionale sono state trattate delle norme relative alle

biblioteche pubbliche e alla necessit? di rivedere la loro

valutazione per evitare che vengano penalizzate. Al di l? del

fatto che esiste una Commissione di autogoverno del sistema

bibliotecario regionale e dunque non saranno certamente i

politici a rivedere i criteri, ci? che ci ha colpito ? la notizia

che anche le principali biblioteche della regione non raggiungano

pi? gli standard di presenze e di prestiti che erano normali

prima del Covid”. Lo sottolinea, in una nota, il consigliere

regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg).

“? un fatto a nostro avviso drammatico. Questo dato – continua il

consigliere di Opposizione – ? indicatore eloquente di quanto il

tessuto della nostra societ? sia sfilacciato, se anche un luogo

che rappresenta lo spazio di inclusione ed emancipazione per

antonomasia non ha ancora superato l’effetto negativo

dell’isolamento. Ormai viviamo la societ? in modo individuale e

all’interno di gabbie cognitive”.

“Le biblioteche sono invece proprio quegli spazi di apertura e di

curiosit? che abbattono gabbie, pregiudizi e chiusure. Abbiamo

comunque espresso parere favorevole alle norme dell’assessore

Anzil, ma intendiamo proporre un contributo che permetta la piena

valorizzazione della rete bibliotecaria e dei lavoratori che ivi

vi operano alla luce di questi dati allarmanti”, conclude Honsell.

