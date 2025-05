ROMA, TROMBETTI (PD): OSTIA TORNERA A RIVESTIRE RUOLO CENTRALE. GRAZIE AL SINDACO

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

Tue 06 May 2025 ROMA, TROMBETTI (PD): OSTIA TORNERÀ A RIVESTIRE RUOLO CENTRALE. GRAZIE AL

“Voglio ringraziare il Sindaco perché oggi si è deciso un punto

fondamentale in Campidoglio sul tema delle attività musicali e danzanti

presso le strutture del litorale, una problematica particolarmente sentita

dagli operatori del settore”. A dichiararlo in una nota è il Presidente

della Commissione Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, Yuri

Trombetti.

“Come già dichiarato in precedenza ed evidenziato in Commissione, grazie

all’impegno del sindaco Roberto Gualtieri

sta lavorando per velocizzare le autorizzazioni per quelle strutture, al

momento sei, che ne hanno fatto richiesta, nella consapevolezza

dell’importanza che questo genere di intrattenimento ha nell’economia del

lido ostiense. Infatti” ha continuato l’esponente Dem “dopo il monitoraggio

propedeutico alla pubblicazione dei nuovi bandi, gli uffici hanno

acquisito la consistenza di tutte le strutture. Avendo la mappatura precisa

si dovrebbe procedere più spediti. In questo modo Ostia potrà tornare a

rivestire un ruolo centrale nella vita culturale e sociale di Roma, anche

in orario notturno, un ruolo che offra occasioni di incontro, musica e

divertimento per tutti, giovani e meno giovani. “Per questo” ha concluso

Trombetti “ho voluto ringraziare il Sindaco per l’impegno preso nei

confronti degli operatori del settore e della Città tutta.