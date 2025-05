(ARC) Universit: Fedriga-Rosolen, auguri di buon lavoro a nuovo rettore

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 06 May 2025 Trieste, 6 mag – “Esprimo le mie congratulazioni e l’augurio di

buon lavoro a Donata Vianelli per la sua elezione a nuova

rettrice dell’Universit? degli Studi di Trieste. La sua elezione

rappresenta una grande opportunit? per consolidare il ruolo

dell’ateneo come motore di sviluppo e valorizzazione del capitale

umano, in costante dialogo con le istituzioni, le imprese e il

territorio”.

Lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano

Fedriga in merito all’elezione della professoressa Donata

Vianelli a nuova rettrice per il sessennio 2025/2031

dell’Universit? di Trieste. A congratularsi e augurare buon

lavoro anche l’assessore regionale all’Universit? e Ricerca

Alessia Rosolen.

Professoressa di Economia e Gestione delle imprese, Vianelli ?

attualmente al secondo mandato come direttrice del Dipartimento

di Scienze economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche

(Deams).

Vianelli entrer? in carica il prossimo 1? agosto per concludere

il mandato il 31 luglio 2031.

