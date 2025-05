(ARC) Terremoto ’76:Zilli, trasmettere valori rinascita a nuove generazioni

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 06 May 2025 Gemona del Friuli, 6 mag – “A 49 anni dal terremoto del Friuli,

il ricordo ? ancora vivo nei cuori dei volontari, dei friulani, e

di tutti coloro che hanno condiviso il dolore di quella notte

tragica. Quasi mille vittime, una devastazione immane, la

solitudine delle prime ore. Ma anche la forza della solidariet?,

la dignit? del dolore, la gratitudine verso chi ci ha aiutato.

Oggi ? il momento del rispetto: per le vittime, per i

sopravvissuti, per le loro famiglie. Ed ? anche il momento per

dire grazie: a chi ci fu vicino, all’onorevole Giuseppe

Zamberletti, al popolo friulano, ai sindaci che non si tirarono

indietro. Quella gratitudine non ? rimasta solo parola: si ?

trasformata in impegno concreto, ogni volta che altri avevano

bisogno”.

Sono le parole dell’assessore alle Finanze del Friuli Venezia

Giulia Barbara Zilli, che questa sera ha partecipato alla messa

officiata nel duomo di Gemona del Friuli per ricordare le vittime

del terremoto del Friuli, il 6 maggio 1976, tragedia di cui oggi

ricorre il 49? anniversario.

Al termine del corteo che ha raggiunto il camposanto, l’assessore

Zilli ? intervenuta innanzi il monumento che, nel cimitero di

Gemona del Friuli, mantiene sempre viva la memoria delle vittime.

La cerimonia di questa sera, alla quale hanno preso parte

cittadini e autorit?, tra i quali il sindaco di Gemona del Friuli

Roberto Revenant, chiude una lunga giornata commemorativa.

“Il filo che ci lega a quella drammatica notte ci ha dato la

forza per ricostruire, per consegnare un Friuli migliore ai

nostri figli – ha detto Zilli -. Ora il testimone ? nelle nostre

mani: dobbiamo proseguire nel solco dei valori che ci hanno

trasmesso i nostri nonni e i nostri genitori”.

L’esponente dell’Esecutivo ha ricordato poi che, negli ultimi

anni, l’impegno della Regione “si ? tradotto in risorse

importanti, convinti della necessit? di continuare a mettere in

sicurezza il nostro territorio”.

