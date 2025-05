(ARC) Terremoto ’76: Amirante, strumenti innovativi per preservare memoria

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

Trieste, 6 mag

1976, il primo pensiero va al dolore che la morte di quasi mille

persone provoc? ai familiari delle vittime. Vi ? poi la ferita

materiale delle case in macerie, delle fabbriche distrutte, dei

campanili crollati, delle infrastrutture sinistrate e lo

spaesamento di chi in pochi attimi aveva perso tutto, ma non

l’orgoglio di appartenere a una terra che ha impresso nel Dna il

valore della rinascita. Valore esaltato sia durante la fase

dell’emergenza, ove non dobbiamo dimenticare la solidariet?

corale giunta da tutta la nazione e dall’estero, sia nella

ricostruzione, caratterizzata dalla coesione sociale e dall’unit?

d’intenti che coinvolse la cittadinanza, gli imprenditori, le

forze politiche, i corpi intermedi e gli apparati

tecnico-amministrativi e che scatur? in un percorso esemplare di

semplificazione legislativa, organizzativa e burocratica

all’insegna della sussidiariet? e del buon senso”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e

territorio Cristina Amirante ricordando il terremoto del 1976 ed

evidenziando che “una classe di giovani amministratori, tecnici e

professionisti seppe dare il meglio di s? sul campo e proprio con

molti di loro siamo al lavoro nel ricostituito ‘Comitato per

l’istituzione dell’archivio storico del terremoto e della

ricostruzione’, che ci porter? nel 2026, anno in cui ricorrer? il

Cinquantesimo del sisma, a rendere disponibile alla collettivit?,

la documentazione tecnico-amministrativa e progettuale relativa

alle opere della ricostruzione, anche potendo fruire di un

archivio digitale.

Anticipando quanto verr? proposto nel 2026, l’assessore ha

spiegato che “stiamo operando, con la guida del Comitato, con il

supporto degli esperti dell’Universit? di Udine e con la preziosa

supervisione della Soprintendenza per digitalizzare i materiali

pi? simbolici e i documenti disponibili e mettere a punto il

portale ‘La forza della terra’, uno spazio ove raccogliere

testimonianze, memorie e narrazioni. Non un’operazione astratta

sulla migliore digitalizzazione possibile ma l’uso di uno

strumento di grande modernit? per non far sbiadire il valore e la

memoria della ricostruzione”.

Amirante ha quindi osservato che “qualsiasi traccia del terremoto

del Friuli pu? assumere una rilevanza fondamentale come modello

di riferimento, come base di conoscenza di estremo valore sotto

il profilo storico e sociale ma anche tecnico e amministrativo.

Il portale dovr? poi essere una narrazione e uno strumento a

disposizione di tutti, ma soprattutto a vantaggio delle giovani

generazioni e degli studiosi di tutto il mondo. Per non

dimenticare”.

L’archivio sar? allestito a Palazzo Scarpa a Gemona del Friuli,

un immobile interessato da un processo di riqualificazione anche