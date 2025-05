(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

euro destinato al comparto nell’ultima legislatura

Pordenone, 6 mag – “Con il vostro lavoro non contribuite

soltanto alla crescita economica del nostro territorio, ma siete

anche presidio di socialit? nei nostri centri storici e custodi

delle tradizioni e della nostra cultura locale. La Regione ? e

sar? sempre al vostro fianco”.

? il messaggio che l’assessore regionale alle Attivit? produttive

Sergio Emidio Bini, ha portato oggi a Udine al Gran Gal? promosso

dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe). Alla

presenza del presidente della Camera di commercio di

Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo, del presidente e del

direttore generale di Fipe Udine, Antonio Dalla Mora e Roberto

Calugi, e di oltre 170 esercenti del territorio, l’esponente

dell’Esecutivo Fedriga ha ricordato anche la riforma generale

della disciplina di settore che la Regione sta portando avanti.

“Il nuovo testo unico del Turismo e del Commercio – ha spiegato

Bini – sar? una riforma normativa di portata nazionale, con

l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e modernizzare il

comparto turistico e commerciale. Il disegno di legge, infatti,

riunir? 14 norme e 88 regolamenti e sar? portato all’attenzione

del Consiglio regionale entro l’anno”.

Bini ha quindi rivolto un sentito ringraziamento agli operatori

del settore, ricordando l’impegno concreto della Regione a

sostegno del comparto: mezzo miliardo di euro investito dal

servizio turismo e commercio soltanto nell’ultima legislatura,

con oltre 1.000 imprese beneficiarie del bando “esercizi di

vicinato” per 2,5 milioni di euro e 22 distretti del commercio

finanziati con 12,5 milioni. Da poco avviato, invece, un nuovo

bando a sportello “ex art. 100” per le imprese del Terziario, con

dotazione iniziale di 1,4 milioni.

L’assessore ha poi evidenziato come il mondo della ristorazione

sia un settore strategico per il Friuli Venezia Giulia, che

rappresenta una leva fondamentale per la promozione nazionale e

internazionale della nostra regione. “Secondo i dati forniti

dall’ufficio studi Demoskopika – ha precisato -, le produzioni

agroalimentari e la tradizione culinaria del Friuli Venezia

Giulia costituiscono il primo elemento di attrazione per i

turisti stranieri, mentre il comparto enogastronomico genera da

solo 1,4 miliardi di euro di export e presenta ancora ampi

margini di crescita”.

