(ARC) Logistica: Fedriga, Fvg pu collegare Centro e Sud Europa con Asia

Roma, 5 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 05 May 2025 Milano, 5 mag – “Oggi le capacit? logistiche sono fondamentali

per lo sviluppo economico di qualsiasi territorio. In questo

ambito, la nostra regione ha tutte le potenzialit? per svolgere

un ruolo fondamentale nei rapporti con l’Asia. L’intero Friuli

Venezia Giulia rappresenta infatti una piattaforma logistica in

grado di collegare il Centro e Sud Europa con l’East e il Far

East”.

Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga che oggi a Milano ha preso parte alla

sessione “Fare affari in Asia: opportunit? e storie di successo

italiane” nell’ambito del Meeeting annuale della Banca asiatica

di sviluppo (Adb).

“A questo proposito – ha sottolineato Fedriga – guardiamo con

particolare interesse al Corridoio Indo Mediterraneo (Imec) che,

in una visione pi? estesa, pu? anche coinvolgere Paesi come il

Giappone e la Corea, attraversare l’India e il Medio Oriente per

giungere fino a Trieste. Si tratta di un’opportunit?

straordinaria certamente per il rafforzamento delle attivit?

commerciali ma anche per la nascita di nuove realt?

imprenditoriali lungo questo corridoio”.

“Puntare sullo sviluppo di Imec significa anche rafforzare la

nostra capacit? di resilienza oggi necessaria nei collegamenti

logistici messi a dura prova dalle tensioni internazionali che

purtroppo continuano a persistere. I canali alternativi per il

trasporto delle merci sono fondamentali – ha sostenuto – per

garantire gli investimenti delle nostre imprese in quelle aree

del pianeta”.

L’evento, organizzato dal Ministero dell’Economia e delle

Finanze, da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e da Ice-Agenzia per

la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese

italiane, ? stato pensato per presentare l’ecosistema

istituzionale italiano a supporto delle imprese italiane

nell’accesso ai mercati dell’Asia e del Pacifico e nella

partecipazione a progetti di grande impatto promossi dalla stessa

Banca asiatica di sviluppo.

Nel corso dell’iniziativa ? stato ricordato che il Friuli Venezia

Giulia dispone di una piattaforma logistica articolata. Ne fanno

parte i porti di Trieste e Monfalcone – entrambi ricompresi

nell’Autorit? di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale –

e Porto Nogaro, che invece fa capo al Consorzio di sviluppo

economico del Friuli (Cosef), lo stesso ente che gestisce altri

raccordi ferroviari interni, come quelli di Gemona e Osoppo.

“Il sistema infrastrutturale regionale, che contempla anche una

serie di retroporti e di poli intermodali, si configura come una

rete complessa, nella quale – ha precisato Fedriga – la ferrovia

assume il ruolo di principale vettore di trasporto e sviluppo, in

virt? della presenza di un tessuto industriale integrato e di

porti direttamente collegati alla rete ferroviaria”.

“Trieste ? inoltre il primo porto in Italia per traffico

ferroviario e movimentazione merci e beneficia di un regime di

Porto franco internazionale, che consente, tra le altre cose, lo

stoccaggio di merci con sistemi doganali agevolati. Uno scalo –

ha aggiunto il governatore – che ? oggetto di investimenti per

oltre 280 milioni di euro proprio per il potenziamento delle

infrastrutture ferroviarie”.

Durante il suo intervento Fedriga ha fatto anche cenno al

finanziamento di oltre 200 milioni di euro da parte del Comitato

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo

sostenibile (Cipess) per le opere del Molo VIII del porto di

Trieste. Una partnership pubblico-privata destinata a portare un

forte incremento sia per il traffico merci che per i livelli

occupazionali.

“In quest’ottica – ha aggiunto – va letta anche la riconversione

del sito industriale di Bagnoli della Rosandra che vede

protagonista il Gruppo Msc”.

Al Meeting annuale della Banca asiatica di sviluppo,

un’istituzione finanziaria internazionale fondata nel 1966 che

conta 68 Stati membri perlopi? provenienti dall’Asia e dal

Pacifico, ha partecipato anche una nutrita delegazione del Friuli

Venezia Giulia.

Il pool di istituzioni e imprese private era composto da delegati

di Select Fvg, Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, Confindustria

Alto Adriatico, Confindustria Udine, Consorzio di sviluppo

economico del Friuli, Nlcomp, Lino Midolini, Brainware, Saitel e

Totai.

