(AGENPARL) – Sun 04 May 2025 Ramelli, Frassinetti (FdI): rimozione targa a Cassano d’Adda gesto spregevole

“La rimozione della targa dedicata a Sergio Ramelli, affissa alcune settimane fa a Cassano d’Adda per volontà del sindaco Fabio Colombo e del presidente del consiglio comunale Giovanni Albano, davanti ai giardini a lui intitolati, rappresenta un gesto grave e deplorevole, compiuto vigliaccamente nel buio della notte. Offendere la memoria di un giovane di 18 anni, brutalmente assassinato cinquant’anni fa, significa dimostrare quanto sia ancora difficile raggiungere una piena e condivisa elaborazione della memoria storica di quegli anni. Continueremo con determinazione a onorare la figura di Sergio Ramelli, intitolandogli luoghi in tutta Italia, perché atti di questo genere non ci intimoriscono e rafforzano ancor più il nostro impegno per la tutela della sua memoria” questo quanto dichiara l’on. Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito.

