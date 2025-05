(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2025

*BIMBI IN MOSCHEA, GARDINI (FDI): SÌ AL DIALOGO MA NELLA RECIPROCITÀ*

“Vogliamo credere che l’iniziativa che ha portato un gruppo di bambini

dell’asilo parrocchiale a pregare in moschea, inginocchiati sui tappeti e

guidati da un Imam, sia nata con l’intenzione di promuovere il dialogo

interreligioso e un messaggio di pace. Ma se di dialogo si tratta, è

doveroso ricordare che, come ha ben chiarito Papa Benedetto XVI, esso “non

può esistere senza reciprocità”. Il rispetto non può andare in una sola

direzione. Ora che dei bambini cristiani hanno pregato con l’Imam, ci

aspettiamo che con la stessa naturalezza dei bambini musulmani vengano

accolti nella chiesa parrocchiale, si inginocchino sui banchi e preghino

con il parroco. Perché il dialogo vero si fonda sull’incontro, ma anche

sull’equilibrio, sul rispetto e sulla pari dignità delle fedi. Lo

aspettiamo con fiducia. Altrimenti, più che dialogo, si tratterebbe

dell’ennesimo gesto unilaterale, che rischia di trasformare l’apertura in

una forma di sottomissione culturale. E i bambini non devono mai essere

strumenti di esperimenti ideologici”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Elisabetta Gardini.

