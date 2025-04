(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 Lai (Pd), destra italiana nega valori Costituzione

“A Biella, in consiglio comunale, la destra respinge mozione dell’opposizione per togliere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Ad Imperia il sindaco Scajola dice no ad una via da intitolare a Sandro Pertini.

Il deputato Donzelli giustifica il saluto romano dei militanti neofascisti a Milano e a Dongo.

Questa è la destra che si riconosce nei valori democratici ed antifascisti della Costituzione? D’altronde nel simbolo di Fratelli d’Italia campeggia la fiamma tricolore tanto cara al gerarca fascista e razzista Almirante. E domani faranno finta, come è avvenuto il 25 aprile con la Festa della liberazione, di festeggiare il lavoro che continuano a negare per favorire gli interessi dei potentati economici senza affrontare le vere criticità che restituiscano al lavoro dignità, opportunità per tutti, sicurezza e salari giusti”.

Lo dichiara il deputato PD, Silvio Lai.

Roma, 30 aprile 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it