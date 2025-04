(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

Guido Turchi, Marcello Panni

Goffredo Petrassi è stato protagonista centrale del Novecento musicale italiano: nel suo amplissimo arco creativo ha saputo cogliere e sviluppare in maniera personale le sollecitazioni della modernità, intrattenendo un dialogo con le altre arti, in particolare con la pittura. A lui e ad altri compositori della “scuola romana” è dedicata l’iniziativa “Trittico romano: Goffredo Petrassi, Guido Turchi, Marcello Panni” a cura del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma.

La prima giornata, in programma sabato 3 maggio 2025 nell’Auditorium del Carmine, sarà centrata su Petrassi: alle 17,00 si terrà una conferenza con gli interventi di Luigi Abbate (“Umanità di Goffredo Petrassi”) e di Patrizia Florio (“Goffredo Petrassi e le Edizioni Suvini Zerboni: le carte di una collaborazione artistica”), moderata da Gregorio Moppi. Alle 20.30 seguirà un concerto con gli studenti del Conservatorio (classi di Musica vocale da camera di Francesco Moi, Chitarra di Giuseppe Pepicelli, Pianoforte di Andrea Dembech e Raffaele D’Aniello) che darà modo di conoscere la musica di Goffredo Petrassi, osservatore attento di quanto avveniva nel panorama musicale internazionale. Il compositore seppe infatti rispondere alle nuove tendenze in maniera sempre originale, esplorando le sonorità degli strumenti più vari e creando sempre nuove ‘immagini sonore’.

Il percorso aprirà poi una prospettiva sulla ‘scuola romana’, ossia su due compositori delle generazioni successive, nati o formatisi a Roma, che hanno contribuito ad animare la vita musicale della capitale. A Guido Turchi, figura eclettica di compositore, studioso e organizzatore musicale, che è stato anche Direttore del Conservatorio di Parma fra il 1966 e il 1970, è dedicata la giornata del 17 maggio 2025, con una conferenza alle 17,00 nell’Auditorium del Carmine, in cui si ascolteranno le relazioni di Carlo Lo Presti (“Guido Turchi compositore, organizzatore musicale, direttore del Conservatorio di Parma”) e Davide Tramontano (“Presenza del madrigale italiano nella musica corale di Goffredo Petrassi”). Alle 20.30 seguirà un concerto degli studenti delle classi di Musica da camera di Leonardo Bartali, Canto di Claudia Marchi, Pianoforte di Fiammetta Facchini ed Esercitazioni corali di Maria Carmela De Cicco.

Il trittico sarà completato in ottobre con una giornata per approfondire la figura di Marcello Panni, compositore e direttore d’orchestra, tuttora protagonista della vita musicale romana e italiana.