A Roma, in Campidoglio, ‘Costruttori di uguaglianza – Il Terzo Settore nel Giubileo delle Persone con Disabilità’ – 29 aprile 2025

Una giornata di proposte e azioni delle realtà impegnate per la vita indipendente a confronto con il mondo politico-istituzionale, organizzato nel quadro di Vol.A in Rete – Volontari per il Giubileo

Si svolgerà il prossimo martedì 29 aprile a Roma, alla Sala della Protomoteca del Campidoglio dalle ore 15.30, il convegno-evento ‘Costruttori di uguaglianza – Il Terzo Settore nel Giubileo delle Persone con Disabilità’, cui seguirà alle ore 18.30 un concerto nella monumentale e omonima piazza.

‘Costruttori di uguaglianza – Il Terzo Settore nel Giubileo delle Persone con Disabilità’ è organizzato nell’ambito del Progetto Vol.A in Rete – Volontari per il Giubileo, attuato da CSV Lazio – Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio e Forum Terzo Settore del Lazio e promosso dal Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale e Dipartimento Politiche Sociali e Salute presso l’Assessorato alle Politiche sociali e Salute di Roma Capitale.

I numerosi panel durante tutto il pomeriggio e l’esibizione serale delle band musicali, con anche videoproiezioni di cortometraggi originali, coinvolgeranno esponenti delle istituzioni, del settore sociale e sanitario, e le molte realtà associative di promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità.

Il ruolo fondamentale degli Enti di Terzo Settore e delle reti, insieme alle organizzazioni di volontariato impegnate per l’obiettivo di una vita indipendente, saranno, quindi, al centro del confronto ad ampio raggio tra il mondo politico-istituzionale e chi opera per una inclusione reale.

Saranno trattate anche le proposte legislative nazionali e locali, come anche le iniziative territoriali al fine di realizzare un’uguaglianza effettiva e concreta di tutti i cittadini nei diversi segmenti della nostra società, nel campo del lavoro, dell’educazione e della cultura, fino alla sfera affettiva e relazionale.

I lavori di ‘Costruttori di uguaglianza – Il Terzo Settore nel Giubileo delle Persone con Disabilità’ saranno aperti alle

ore 15.30 dai saluti istituzionali di:

Massimiliano Maselli – Assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio Roberto Gualtieri – Sindaco di Roma Capitale

Agostino Miozzo – Coordinatore dei servizi di accoglienza e assistenza per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025

Coordina la giornalista Francesca Fornario

Seguirà la proiezione del pluripremiato cortometraggio “Un lavoretto facile facile” di Giovanni Boscolo con Mirko Frezza

Il programma della giornata prevede, quindi, i panel:

Ore 16.30 – Inclusione scolastica

Educare all’inclusione: un racconto corale tra scuola, famiglia e Terzo Settore. Una famiglia e un’insegnante raccontano come il supporto di un ETS abbia reso possibile un percorso educativo inclusivo

Introduce: Anna Vettigli, Legacoop Lazio

Alessia Caccavale – mamma e testimone diretta del percorso

Miriam Lucantoni – insegnante, Istituto Comprensivo Uruguay

Barbara Beltrami – OEPAC (Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione)

Valeria Cotura – FIADDA Roma Aps – Associazione per i diritti delle persone sorde e famiglie

Claudia Pratelli – Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro – Roma Capitale

Carla Fermariello – Presidente Commissione Scuola – Roma Capitale

Ore 16.50 – Inserimento lavorativo

Esperienze di inserimento lavorativo riuscite grazie al supporto del Terzo Settore

Introduce: Luciano Pantarotto, Confcooperative Federsolidarietà

Vincenzo Fanelli – AIPD (Associazione Italiana Persone Down)

Marzia Toja – Presidente CASSIAVASS Onlus

Salvatore Stingo – Agricoltura Capodarco

Graziella Fiorucci – Associazione Amici di Galiana (Agricoltura Sociale)

Daniele Sinibaldi – Presidente ANCI Lazio – Associazione Nazionale Comuni Italiani

Erica Battaglia – Presidente Commissione Cultura, Politiche giovanili, Lavoro – Roma Capitale

Ore 17.20 – Vivere all’interno della Società (Assistenza, Quotidianità e Mobilità)

Vivere autonomamente il proprio progetto di vita, fuori e dentro il nucleo familiare, con assistenza personalizzata, sviluppando appieno le proprie competenze e potenzialità

Introduce: Daniele Stavolo, FISH Lazio – Federazione Italia per il Superamento Handicap

Aldina Urlira – AVI – Associazione per la Vita Indipendente

Testimonianze: educatore / operatore / assistente domiciliare

Giuliano Frittelli – Presidente UICI Roma – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

Pietro Vittorio Barbieri – Osservatorio per la Disabilità Roma Capitale

Massimiliano Maselli – Assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona – Regione Lazio*

Barbara Funari – Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute – Roma Capitale

Nella Converti – Presidente Commissione Politiche Sociali e della Salute – Roma Capitale

Giovanni Zannola – Presidente Commissione Mobilità – Roma Capitale

Proiezione video “Libere Espressioni”, a cura della Fondazione Don Luigi Di Liegro

Ore 18.00 – Affettività e sessualità

Spazio di riflessione su affetti, relazioni e autodeterminazione delle persone con disabilità

Introduce: Maddalena Maggi, Cooperativa H-Anno Zero

Carlo Rossetti – Presidente Onorario AISA Onlus – Associazione Italiana Sindromi Atassiche

Carla Marinelli – Associazione DisabilmenteMamme

Anna Benedetti – Presidente Lega Arcobaleno

Video racconto: esperienze di vita vissuta

Michela Cicculli – Presidente Commissione Pari Opportunità – Roma Capitale

Tiziana Biolghini – Consigliera Città metropolitana con delega alle Pari Opportunità

Ore 18.20 – Conclusioni e proposte

Proiezione video da Londra “The Music Man Proiect”

Pietro Basile – Presidente Consulta Permanente per i Diritti delle Persone con Disabilità – Roma Capitale

Cristina De Luca – Presidente CSV Lazio – Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio