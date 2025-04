Si conclude oggi a Roma la FESTA DELLA RESISTENZA 2025 | FOTO 26 aprile e PROGRAMMA 27 aprile

(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

Venerdì 25 aprile

Ore 14,30 – PIAZZA DEI SANNITI

“80 voglia di Liberazione”

Conferenza spettacolo: “Osterie ribelli, ribelli in osteria”

A cura di Guido Farinelli e a seguire il concerto “Marciavamo con l’anima in spalla: Canti della Resistenza” di e con la BandaJorona per ricordare i valori della Resistenza e la memoria delle donne e gli uomini che hanno lottato e cantato fino alla Liberazione. Con Francesco Berrafato, Bianca Giovannini, Felice Zingarelli.

Ore 15 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Storie divisive”

Monologo di e con Andrea Pennacchi

Letture tratte da Luigi Meneghello e Cesare Pavese intrecciate a testi originali. Un intervento che non cerca di mediare, ma di ricordare cosa significa scegliere da che parte stare. Ora come allora.

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 15,30 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Ventotene. Il manifesto e noi”

Incontro con Antonella Braga e Paolo Virzì

Modera Marino Sinibaldi

In collaborazione con Timbuctu

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 16 – PIAZZA DEI SANNITI

Incontro con Erri De Luca

Modera Daniela Preziosi

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 16,30 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Stand di Biblioteche di Roma

“Piccole letture resistenti”

Letture ad alta voce

Da 3 a 6 anni

Ore 16,30 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

Apertura Ufficiale – Saluti istituzionali

Con il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, S.E. Mons. Renato Tarantelli Baccari, Vicegerente della Diocesi di Roma, l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, la Presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale, Erica Battaglia la Presidente del Municipio Roma II, Francesca Del Bello, l’Assessore alla Cultura del Municipio Roma II, Fabrizio Rufo in rappresentanza della Casa della Memoria e della Storia, Bianca Cimiotta Lami,

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 16,45 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Diritti e resistenza culturale”

Incontro con Gianrico Carofiglio, Luigi Manconi modera Marino Sinibaldi

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 17 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

“Letizia va alla guerra. La suora, la sposa e la puttana”

Spettacolo di Agnese FallongoIdeazione e regia di Adriano Evangelisti.

Tre grandi donne, due guerre mondiali, un sottile fil rouge ad unirle: uno stesso nome, un unico destino. Tre donne del popolo che, irrimediabilmente travolte dalla guerra nel loro quotidiano, si ritroveranno a sconvolgere le proprie vite e a compiere piccoli grandi atti di coraggio in nome dell’amore. Con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo.

Produzione Teatro de Gli Incamminati in collaborazione con Ars Creazione e Spettacolo

Ore 17,30 – PIAZZA DEI SANNITI

Maratona di Letture Antifasciste

Attrici e attori leggono brani tratti da testi sulla Resistenza

Antonio Bannò, Barbora Bobulova, Enrico Borello, Francesco Montanari, Teresa Saponangelo, Pietro Sermonti

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 17,30 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Stand di Biblioteche di Roma

“25 Aprile… che Festa!”

Letture ad alta voce

Da 6 anni

Ore 17,45 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“80 anni di Pace. Il valore della memoria”

Orazione pubblica di Corrado Augias

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 18,15 – PIAZZA DEI SANNITI

“25 Aprile, il giorno in cui nacque la Costituzione”

Lectio di Davide Conti

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 18,15 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Crisi della Democrazia e nuove destre”

Incontro con Massimo Giannini

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 18,30 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Stand di Biblioteche di Roma

“Liberi di creare”

Letture ad alta voce

Da 6 anni

Ore 18,30 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

“Johnny e la Primavera”

Reading per letture e musica su Beppe Fenoglio

Un racconto per narrazione storica, letture e musica del periodo storico vissuto in Italia tra il luglio 1943 e la Liberazione.

In collaborazione con la Casa della Memoria e della Storia

Ore 19 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“La liberazione di Roma”

Lectio di Umberto Gentiloni

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 19,15 – PIAZZA DEI SANNITI

“Storie di persone. Un racconto, una lettura, un incontro”

Monologo di e con Ascanio Celestini

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 19,30 – LIBRERIA GIUFÀ, VIA DEGLI AURUNCI 38

Presentazione del libro “A Roma non ci sono le montagne”

con Ritanna Armeni e Alessandro Portelli

In collaborazione con Ponte alle Grazie editore

Ore 19,45 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Il bombardamento di San Lorenzo”

Lectio di Lidia Piccioni

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 20,30 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

“La vendetta e il racconto”

Reading a due voci con Chiara Colizzi e Franco Mannella e con l’accompagnamento di un violino. Un racconto a due voci di due diari che si sovrappongono: quello del ’44 di Clelia, una donna che vive a Roma e sopravvive alla fame e ai bombardamenti, e quello di un uomo, nei giorni nostri.

Ore 22 – PIAZZA DEI SANNITI

“Bella Ciao!”

Di Riccardo Tesi ed Elena Ledda. Con la partecipazione di Tosca

Il più grande spettacolo del folk revival italiano riallestito cinquanta anni dopo con un cast formidabile.

Con Gabriella Aiello, Nando Citarella, Lucilla Galeazzi, Maurizio Geri, Elena Ledda, Andrea Ruggeri e Riccardo Tesi

Sabato 26 aprile

Dalle ore 14 – CINEMA TIBUR, Via degli Etruschi 36

Maratona cinematografica resistente

Ore 14 – Il Conformista (1970) di Bernardo Bertolucci

Ore 16.10 – La notte di San Lorenzo (1982) di Paolo e Vittorio Taviani

Ore 18.10 – Una giornata particolare (1977) di Ettore Scola

Ore 20.10 – L’uomo che verrà (2009) di Giorgio DiritiiOre 22.15 – Bella Ciao – Song of Rebellion (2021) di Andrea Vogt

In collaborazione con il Cinema Tibur

Ore 14 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Stand di Biblioteche di Roma

“Che Liberazione!”

Letture ad alta voce e laboratorio creativo

Da 6 anni

Ore 15 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Presentazione del libro “Assalto a San Lorenzo. La prima strage del fascismo al potere”

Con Rolando Galluzzi, Wilma Labate e Gabriele Polo

In collaborazione con Donzelli editore

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 16 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Presentazione del libro “L’antifascismo. Una tradizione generativa (1945 –2025)”

Con Vinzia Fiorino, Andrea Rapini e Vittorio Zincone

In collaborazione con Donzelli editore

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 16 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Colonialismo”

Incontro con Alessandro Portelli e Igiaba Scego

Modera Annalisa Camilli

Ore 16 – PIAZZA DEI SANNITI

“Resistenza come progetto di futuro. Repubblica, Europa, emancipazione”

Lectio di Benedetta Tobagi

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 16,30 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Stand di Biblioteche di Roma

“Piccole letture resistenti”

Letture ad alta voce

Da 3 a 6 anni

Ore 16,30 – PIAZZA DEI SICULI

Presentazione del libro “La tigre e i gelidi mostri. Una verità d’insieme sulle stragi politiche in Italia” di Gianfranco Bettin e Maurizio Dianese

Con Gianfranco Bettin e Gabriele Polo

In collaborazione con Feltrinelli editore

A cura dell’Associazione Culturale RingheraOre 16,45 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Sempre è ora. Attualità delle lotte di Resistenza”

Incontro con Davide Conti, Andrea Fabozzi e Valentina PazèOre 16,45 – PIAZZA DEI SANNITI

“Una verità d’assieme. La storia di Mario Amato, magistrato della Costituzione”

Incontro con Sergio Amato, Marco Damilano e Ilaria Moroni

E con un’introduzione dell’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 17 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

“Il fascismo. Un regime di guerra”

In collaborazione con la Fondazione Gramsci

Con Lucia Ceci, Alessio Gagliardi, Gregorio Sorgonà ed Ermanno Taviani

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 17,30 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Stand di Biblioteche di Roma

“Di che colore è la libertà?”

Letture ad alta voce

Da 6 anni

Ore 17,30 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Scritture femminili resistenti”

Incontro con Benedetta Tobagi e Nicoletta Verna

Modera Marino Sinibaldi

In collaborazione con Timbuctu

Ore 17,45 – PIAZZA DEI SANNITI

“Le altre Resistenze oggi”

Incontro con Lucia Goracci, Francesca Mannocchi e Fabio Tonacci

Modera Eleonora Belviso

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 17,45 – PIAZZA DEI SICULI

Presentazione del libro “La scelta giusta. Quattro storie sulla Resistenza” di Emilio Drudi

Con Clara Habte e Fabio MaricchiIn collaborazione con Calamaro Edizioni e la Rete giornalisti #Nobavaglio

A cura dell’Associazione Culturale RingheraOre 18,30 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Stand di Biblioteche di Roma

“Facciamo la Storia”

Letture ad alta voce e laboratorio creativo

Da 6 anni

Ore 18:30 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“La Resistenza ebraica”

Lectio di Anna Foa

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 18,45 – PIAZZA DEI SANNITI

“Neofascismi”

Incontro con Francesco Cancellato ed Emiliano Fittipaldi

Modera Michela PonzaniCon un’introduzione dell’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 19,15 – PIAZZA DEI SICULI

“Ricordo di Paolo Rossi, ucciso dai fascisti il 27 aprile 1966 all’interno dell’Università Sapienza di Roma”

Con Giorgio Alleva, Alberto Olivetti e in collegamento telefonico con Orietta Rossi Pinelli

A cura dell’Associazione Culturale Ringhera

Ore 20,30 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Omaggio a Nicola Stame, il tenore partigiano. La vita, il canto, la resistenza e la morte alle Fosse Ardeatine”

Recital lirico per pianoforte e voce che racconta la vita e il coraggio di Nicola Stame, artista ucciso dalla barbarie nazifascista alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944.

Con gli artisti di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma e letture di Alice Palazzi tratte da “Il tenore partigiano” di Lello Saracino (ed. Alegre) per la regia di Antonella Lo Bianco.Una Produzione del Teatro dell’Opera di Roma in collaborazione con ANFIM (Ass. Nazionale Famiglie Italiane Martiri)

Ore 20,30 – PIAZZA DEI SANNITI

“La fisarmonica verde”

Spettacolo di e con Andrea Satta con un ricordo di Giovanna Marini con la Banda della Scuola Popolare di Musica di Testaccio diretta da Silverio Cortesi. La denuncia di una strage avvenuta in Germania nel 1945, una fisarmonica verde smeraldo, dischi di musica italiana degli anni ‘60 e un cappottone russo. Con una bicicletta in giro per la Sardegna sulle tracce del padre, i ricordi diventano più precisi, i racconti della guerra più chiari.

Con Giorgio Maria Condemi e Angelo Pellini, con le Musiche dei Têtes de Bois, i disegni di Marta Dal Prato e la regia di Ulderico Pesce.

Domenica 27 aprile

Ore 9,30 – PIAZZA DEI SANNITI

Manifestazione Sportiva

a cura di A.S.D. Popolare S. Lorenzo con gare ed esibizioni di Parakarate, Karate, Tae Kwon Do, Kickboxing, Muay Thai

Ore 10 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Fosse Ardeatine”

Lectio di Alessandro Portelli

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 10,30 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Presentazione del libro “Roma in armi. La Resistenza nella Capitale 1943-1944”

Con Davide Conti e Aldo Di Russo

Modera Simona MaggiorelliIn collaborazione con Carocci editore

Ore 10,45 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Resistenza e Costituzione”

Lectio di Marco Fioravanti

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 11 PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Stand di Biblioteche di Roma

“Piccole letture resistenti”

Letture ad alta voce

Da 6 anni

Ore 11,15 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

“Comizi di Libertà”

Microfono aperto per condividere storie di Resistenza a Roma ereditate per via familiare: genitor*, nonn*, bisnonn*. Un esperimento di storia orale dal vivo.

Con Paolo Di Paolo e Simone Nebbia

Ore 11,30 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Memoria della Resistenza in Italia e Germania”

Incontro con Francesco Albertelli, Andreas Krüger, Lutz Klinkhammer e Petra TerhoevenModera Michela Ponzani

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 12 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Arrivo della pedalata partigiana e lettura di brani de “La Storia” di Elsa Morante e a seguire la mise en espace di Emanuela Giovannini “Nel fior fiore della gioventù partigiana: la Resistenza dei bambini” con letture di Arturo Belluardo, Paolino Blandano, Emanuela Giovannini e Carolina La Monica

A cura dell’Associazione Culturale Parole e Ombre

Ore 12 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Stand di Biblioteche di Roma

“Lib(e)riamoci!”

Letture ad alta voce

Da 6 anni

Ore 12,15 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

Presentazione del Libro “Il prezzo della libertà. 40 vite spezzate dal fascismo (1919-1945)”

Con Marcello Flores e Mimmo Franzinelli

In collaborazione con Laterza editore

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Dalle ore 12,30 – VIA DEGLI AUSONI E VIA DEI VOLSCI

“Pastasciuttata antifascista”

In collaborazione col ristorante “Pommidoro dal 1890”

Ore 13 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

“1968-1978. Quando la Costituzione si mosse”

Incontro con Davide Conti, Stefania Limiti e Ilaria Moroni

Ore 14 – LIBRERIA GIUFÀ

Presentazione del Libro “La storia nelle strade. Pigneto ’44 RIBELLI”

Con Alessandra Gissi, Maria Lepre e Luciana Romoli

In collaborazione con Red Star Press e con le illustrazioni di Alessio Spataro

A cura del Centro di Documentazione “Maria Baccante” Archivio Storico Viscosa

Ore 14 PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Stand di Biblioteche di Roma

“Storie da costruire”

Letture ad alta voce e laboratorio creativo

Da 6 anni

Ore 16 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Gastone Novelli. Fumetti e linguaggi resistenti”

Incontro con Pablo Echaurren, Raffaella Perna e Marco Rinaldi

In collaborazione con Fondamenta. Fondazione per le Arti e la Cultura

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 16 – PIAZZA DEI SANNITI

“Sorvegliati speciali”

Lectio di Michela PonzaniOre 16,30 PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Stand di Biblioteche di Roma

“Piccole letture resistenti”

Letture ad alta voce

Da 3 a 6 anni

Ore 17 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Scritto sul muro. Vita e arte di Gastone Novelli”

Incontro con Franco Corleone e Andrea Cortellessa

Letture di Edoardo Albinati

In collaborazione con Fondamenta. Fondazione per le Arti e la Cultura

Con LIS (Lingua Italiana dei Segni)

Ore 17 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

“Ribelle mai domata. Storia e canti di una famiglia antifascista romana”

Spettacolo di Costanza Calabretta e Alessandro Portelli

Il racconto della vita dell’antifascista Mario Menichetti e della sua famiglia.

Ad accompagnare la memoria autobiografica sono le canzoni che lo stesso Mario cantava.

Con Matilde D’Accardi, Sara Modigliani e Nicola Sorrenti e con le musiche di Roberta Bartoletti, Massimo Lella e Gabriele Modigliani.

Una produzione Circolo Gianni Bosio. In collaborazione con la Casa della Memoria e della Storia

Ore 17,30 PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Stand di Biblioteche di Roma

“Che bella Resistenza!”

Letture ad alta voce

Da 6 anni

Ore 18 – PIAZZA DEI SANNITI

Staffetta di Lettura di brani tratti dal libro di Michela Murgia “Istruzioni per diventare fascisti”

Leggono:

Chiara Bordi, Maria Chiara Cicolani, Valeria De Angelis, Fulminacci, Micol Meghnagi, Simonetta Musitano, Nicola Pecora, Arianna Pozzoli, Gioia Salvatori, Lorenzo Terenzi, Ludovico Tersigni, Pietro Turano.

Durante la lettura performance dal vivo di Dimensione Brama e di Laika

In collaborazione con Einaudi editore

Ore 18,30 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

Stand di Biblioteche di Roma

“A mani libere”

Letture ad alta voce e laboratorio creativo

Da 6 anni

Ore 19 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“E fummo vivi”

Spettacolo scritto e diretto da Veronica Liberale.

Gli anni tumultuosi della crisi dello Stato liberale e l’ascesa del fascismo raccontato attraverso le vicende di un gruppo di sanlorenzini. L’alba della Resistenza e la prima strage dello squadrismo fascista al potere.

Con Fatima Ali, Camilla Bianchini, Fabrizio Catarci, Guido Goitre, Veronica Liberale e Marco Zordan. In collaborazione con il Comitato di Quartiere San Lorenzo

Ore 20 – PIAZZA DELL’IMMACOLATA

“Francamente in concerto”

Ore 20 – PARCO DEI CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943, Via Tiburtina

“Alta Tenzone – Poetry Show di resistenza poetica”

Un evento di poesia performativa, in forma di Poetry Slam, in cui la parola si fonde con l’urgenza politica e sociale dei nostri tempi.

Sul palco, i e le performer del collettivo WOW – Incendi spontanei daranno voce a testi che si muovono tra memoria e futuro, diritti e dissidenze, identità e conflitti. Una sfida di poesia, sì, ma in cui la cornice della competizione è solo un pretesto per un’azione collettiva, di riflessione condivisa, di lotta che si fa arte.

Con Giuliano Logos, Lorenzo Maragoni, Olympia, Giulia Sara, Leonardo Scrima, Gabriele Ratano e Davide Volpe

Ore 20,45 – PIAZZA DEI SANNITI

“Liberi sempre. Storie di chi ci crede ancora”

Spettacolo con Valerio De Filippis e Michela PonzaniMusica di Ghosts & Blonde con Andrea Borrelli, Marco Capparelli, Marcello Lardo e Nicolò Pagani.

Un viaggio nel tempo, tra passato e presente, a 80 anni dalla guerra di Liberazione. La scoperta del coraggio delle donne nella storia, i sogni, le speranze di libertà, le scelte di disobbedienza, i dubbi, i tormenti e la ribellione di una generazione pronta a battersi in una guerra giusta chiamata Resistenza

Ore 22 – PIAZZA DEI SANNITI

“I campi in Aprile”

Dialogo tra Luciano Ligabue e Andrea Scanzi