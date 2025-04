(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

COMUNICATO STAMPA

Il Commissario Castelli ai funerali del Santo Padre Francesco: “Non dimenticheremo

mai la sua vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma”

“Con animo colmo di rispetto e commozione, oggi ho preso parte al solenne rito funebre

di Sua Santità Papa Francesco, un momento di altissima spiritualità che ha toccato

profondamente i cuori di tutti i presenti. La Chiesa ha pianto un padre, un pastore, un

uomo capace di parlare al cuore di tutti: dai grandi della Terra e ai Capi di Stato presenti

oggi in Piazza San Pietro, fino ai più umili e vulnerabili. È stato padre nella fede e testimone

instancabile dell’amore di Cristo. Papa Francesco ci ha insegnato che la fede può essere

tenera, che l’umiltà è una forza, che l’amore è il linguaggio più universale. Indimenticabile

è stata la sua vicinanza alle popolazioni duramente colpite dal sisma. Noi non lo

dimenticheremo mai. “Ricostruire significa prima di tutto ricostruire i cuori, le relazioni, il

tessuto umano e spirituale di una comunità, disse Sua Santità. Un insegnamento che

resterà con noi, guida e speranza per ogni futuro cammino.”

Così il Commissario straordinario sisma 2016 Guido Castelli che ha preso parte in Piazza

San Pietro ai funerali del Santo Padre Francesco.

