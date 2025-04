(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 *Etichetta collettiva per l’olio di Sermoneta, ultimi giorni per aderire*

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli,

prosegue il percorso di promozione e valorizzazione delle eccellenze

agroalimentari locali. Sono rimasti ancora pochi giorni per aderire al

progetto per l’etichetta collettiva dell’olio di Sermoneta, l’innovativo

progetto pensato per identificare e qualificare l’olio extravergine di

oliva di Sermoneta come prodotto di alta qualità, frutto di una terra con

forte vocazione olivicola e una biodiversità straordinaria.

Realizzato in collaborazione con l’Associazione Capol (Centro Assaggiatori

Produzioni Olivicole Latina), il progetto mira a sostenere e valorizzare la

produzione locale di olio EVO, razionalizzandone la commercializzazione e

incentivando il recupero degli uliveti abbandonati. L’obiettivo è chiaro:

dare nuovo impulso alle piccole produzioni che nascono in un territorio

ricco di storia, tradizione e natura.

«Dopo aver aderito all’associazione nazionale Città dell’Olio, stiamo

lavorando alla creazione di un marchio collettivo per distinguere l’olio di

Sermoneta sul mercato» spiega l’assessore all’Agricoltura Melissa Girardi.

«Un’identità unica per un prodotto che merita di essere riconosciuto e