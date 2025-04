[Università di Verona] com.st. Le filosofe Judith Butler e Adriana Cavarero ospiti in ateneo

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

Comunicato stampa

For an Ethics of Vulnerability

Un dialogo tra Adriana Cavarero e Judith Butler

Mercoledì 30 aprile, ore 14, aula Magna del Silos di Ponente, Polo Santa Marta

L’etica della vulnerabilità sarà al centro di un dibattito di grande rilevanza per tutti gli appassionati di filosofia. L’evento “For an Ethics of Vulnerability”, organizzato dall’università di Verona per mercoledì 30 aprile, vedrà un dialogo stimolante tra due figure di spicco del panorama filosofico internazionale: Adriana Cavarero e Judith Butler.

L’incontro, che si terrà in lingua inglese dalle 14 in aula Magna del Silos di Ponente, Polo Santa Marta, via Cantarane 22, è organizzato dal CUG – Comitato Unico di Garanzia dell’università di Verona, con il supporto dei Centri di ricerca PoliTeSse, Arendt e Re-Work.

Adriana Cavarero, già docente di Filosofia politica dell’ateneo scaligero, è tra le fondatrici della comunità filosofica femminile “Diotima” I suoi interessi spaziano dal pensiero antico a quello moderno e contemporaneo, soprattutto nella loro valenza politica. Gli aspetti che influenzano il suo approccio alla tradizione filosofica sono due: il “pensiero della differenza sessuale” come prospettiva teorica che va a decostruire il testo occidentale da un punto di vista femminista e il pensiero di Hannah Arendt. “Il futuro è aperto: Storia e prospettive del femminismo italiano”, “Nonostante Platone. Figure femminili nella filosofia antica” e “Le filosofie femministe”, sono alcune opere che riflettono il pensiero critico di Cavarero.

Judith Butler, è una filosofa post-strutturalista statunitense. Si occupa di filosofia politica, etica, teoria letteraria, femminismo e teoria queer. Dal 1993 insegna al dipartimento di Retorica e letterature comparate all’università di Berkeley, California, dove dirige il programma di teoria critica. Butler è nota per le sue opere “Gender Trouble” e “Bodies That Matter”, che ridiscutono la nozione di genere e sviluppano la sua teoria della performatività di genere.

L’evento, a ingresso gratuito, è esaurito, ma sarà possibile seguirlo in diretta streaming, in aula SPB del Silos di Ponente, via Cantarane 24. È prevista la traduzione in simultanea con sottotitoli in italiano.

