Strada: Da Consiglio d’Europa bocciatura CPR e modello Albania

Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 MIGRANTI E CARCERI, CECILIA STRADA (PD): DA CONSIGLIO D’EUROPA BOCCIATURA CPR E MODELLO ALBANIA

Bruxelles, 24 aprile 2025 – “Il modello di gestione delle carceri italiane e dei CPR soffre di ‘gravi’ problematiche. Da oggi lo dice anche il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa con un report che boccia in pieno le politiche del governo italiano per le persone private di libertà.

In particolare sui CPR, il report cita episodi di maltrattamenti, un uso eccessivo della forza da parte degli agenti di Polizia, la somministrazione di farmaci non prescritti, la presenza di persone ‘parcheggiate’ in condizioni igieniche carenti e con accesso limitato ai servizi sanitari.

Ho potuto verificare quanto degradanti siano le condizioni di vita in alcuni CPR durante la mia ultima visita al Centro per il rimpatrio di via Corelli a Milano.

Le pessime condizioni materiali riscontrate nei CPR italiani, scrive poi il Comitato del Consiglio, mettono in discussione l’applicazione di questo modello in contesti extraterritoriali come l’Albania. Si tratta di una bocciatura netta delle politiche securitarie di Palazzo Chigi. Il governo farà anche questa volta finta di non vedere e non sentire i richiami al rispetto dei diritti delle persone?

Secondo noi il ministro della giustizia e il governo dovrebbero rispondere delle condizioni devastanti in cui versano non solo i CPR, dove le persone vengono trattenute per tempi indefiniti in condizioni di degrado, ma anche le carceri per adulti e per minori.

Qualche giorno fa sono entrata nel carcere minorile Beccaria di Milano dove i ragazzi sono costretti a dormire in terra o sono confinati in spazi inagibili. Gli eventi critici sono in continuo aumento. Questo è il risultato di un sovraffollamento figlio di leggi securitarie come il Decreto Caivano che per la prima volta nella storia repubblicana ha portato il sovraffollamento, che mina ogni possibile percorso di reinserimento, anche nelle carceri per minori”.

Cecilia Strada, eurodeputata PD.