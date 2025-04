SISMA chiusure

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

SISMA: SCUOLE CHIUSE GIOVEDÌ 24 APRILE 2025

A seguito dell’evento sismico che ha interessato il territorio comunale, il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha

deciso, per la giornata di oggi, giovedì 24 aprile, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli edifici

pubblici, compresi musei e teatri e dei centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani

non autosufficienti.

Si specifica che oggi, resteranno chiusi anche i centri sportivi comunali.

Si comunica inoltre che il Comune di Spoleto ha provveduto ad aprire la sede della Protezione Civile a Santo

Chiodo.

Al momento non si registrano segnalazioni di danni o situazioni di rischio nel territorio comunale.

Spoleto, giovedì 24 aprile 2025