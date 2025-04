(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 Piacenza, 24 aprile 2025

*Oggetto: Manifestazioni per l’80° anniversario della Liberazione, in

vigore la consueta ordinanza anti-vetro*

In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione,

dalle 10 alle 20 di venerdì 25 aprile, sarà in vigore la consueta ordinanza

comunale che, come previsto dalle normative per la pubblica sicurezza,

vieta nell’area della manifestazione – tra piazza Cavalli e piazzetta

Pescheria – la somministrazione, il consumo e la vendita di bevande e

alimenti in contenitori di vetro e lattine di qualunque genere, indicando

l’uso di materiali alternativi quali carta o simili, preferibilmente

biodegradabili e non inquinanti.

Il provvedimento si rivolge sia ai commercianti in sede fissa che

ambulante, sia agli artigiani specializzati in produzioni alimentari,

nonché alla cittadinanza cui, analogamente, non sono consentiti in alcun

modo la detenzione o il consumo di bevande e alimenti in contenitori di

vetro e lattine.

La somministrazione di prodotti con l’uso di tali materiali è ammessa

unicamente all’interno dei pubblici esercizi per il servizio ai tavoli o al

bancone, senza possibilità di asporto. E’ comunque possibile, per i

commercianti che espongano i propri prodotti conservati in vetro non

destinati al consumo in loco, procedere alla vendita.

La violazione dei divieti previsti comporta una sanzione amministrativa di

500 euro, estinguibile in misura ridotta per l’importo di 333,33 euro.