La sobrietà al posto del 25 Aprile. Re, realisti, fess’ e manipolatori dell’informazione

Il ministro della Protezione civile ha invitato a celebrare la festa del 25 aprile (liberazione dal nazi-fascismo) in modo sobrio. Sono giorni che ci si domanda, anche con battute satiriche, cosa possa significare e perché è questo ministro ad averlo raccomandato e non, per esempio, quello dell’Interno o il capo del governo. Misteri che ognuno si può districare ad interpretare. Noi abbiamo detto che è stata occasione perché il bove dice cornuto all’asino (1).

Ma guardiamo ai fatti.

Cominciano a giungere notizie di amministrazioni comunali che hanno annullato/ridimensionato le commemorazioni (per esempio Genazzano/Roma). E’ così anche per il Comune di Lastra a Signa (Firenze) dove il concerto previsto per le ore 18 del 25 aprile, è stato annullato, comunicandolo solo ieri agli artisti che avrebbero dovuto esibirsi, e che si sono molto arrabbiati raccogliendo firme per una petizione su Facebook (2).

Immaginiamo ce ne saranno altri. Entrambi questi Comuni sono amministrati dalla Sinistra che – volendo, per i più cattivelli – si potrà dire che sono stati più realisti del re…. visto che in tanti hanno pensato che questa raccomandazione sia stata fatta per dare meno importanza alla festa della Liberazione… risaputa come non gradita da ampia parte del governo.

A parte il fatto che il governo abbia deciso di un lutto di 5 giorni (sembra che sia la prima volta così lungo per un papa cattolico), ma si rende conto il nostro ministro dei danni che sta facendo… oppure era proprio quello il suo intento? Anche perché – cca’ nisciun è fess – il nostro ministro avrà pensato che è meglio dare spazio a queste baruffe che non concentrarsi su importanza e significato del 25 aprile.

Ci è riuscito?

1 – https://www.aduc.it/articolo/celebrare+25+aprile+sobrieta+bove+dice+cornuto+all_39135.php

2 – https://www.facebook.com/gastone.podere

