Convocazione del Consiglio Provinciale per lunedì 28 aprile alle 12

Con proprio decreto n. 50 del 18 aprile 2025, il Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli convoca il Consiglio Provinciale per il giorno 28 aprile 2025, alle 12.

Si ricorda inoltre che la seduta consiliare sarà trasmessa in diretta streaming dal canale istituzionale youtube che si trova al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UC2RPN_lYWkwMRjao0XPURNw

Salerno, 23/04/2025

Servizio Comunicazione Istituzionale

Settore Presidenza

