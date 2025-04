(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 24/04/2025

Consiglio | 23/04/2025, ore 20:30

Commissione speciale: parere favorevole alla riforma dello Statuto

Parere favorevole con 28 sì, 6 no e 1 astensione al disegno di legge costituzionale “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol”.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/commissione-speciale-parere-favorevole-alla-riforma-dello-statuto)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/mr/ivSxl0n_ZD2dIo0tDykfJeRVN-2N_6CldapVFDJIcNcos4LTOChDCPTWgFs9f6F3HBkm29Mn3VhE9BU1ZC5SONf_YNfYbuUsXBQ7txXhFRkjkSWmdVbZdEJ4GKyXowqdrbM8ibogHjIcJSngdpJSw24k4tpKblSR6CLg66r2dP2i5i1wj7Y-NQJhtRRk-pwUIgeDysH-_t2529uwi5odEW-B1l1cAi-8dzbAnVyxXws8B4g) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/un/OVEDFmGcHM8tbA54MKLfyjcE4ORu5M9HuhRWl5vgFWW2ke1Ya7NVT9vfTdmPB4C6NkQrkujQNCjgVaQginFSV98_os7wFIeRXehDWhBgcN9ReTA4KbUz55vMTsTAH3trdtRzAPmI14OI3w4tV6JxwFPvQB4tcB6S0auLeXyMGhh-pW7Wmpu9jehFzaMpPPpHVhf8L2-ieTp28xkFuxclufFOre50c_-_K7vFPf4LyYyZLhpxmSTOe9MskyHx6UhkWcW5Ye7dfq00TV8)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.