Ciclo di incontri nell’ambito della mostra FRIGIDAIRE – Museo di Roma in Trastevere

Ciclo di incontri di approfondimento al Museo di Roma in Trastevere nell’ambito della mostra

FRIGIDAIRE

Storia e immagini della più rivoluzionaria rivista d’arte del mondo

Roma, 24 aprile 2025 – Al via il ciclo di incontri di approfondimento nell’ambito della mostra FRIGIDAIRE Storia e immagini della più rivoluzionaria rivista d’arte del mondo, in corso presso il Museo di Roma in Trastevere. A partire da martedì 29 aprile sono in programma proiezioni di film e documentari, presentazioni di libri, concertini, sfilate, reading e “conversazioni rabdomanti”, il tutto nello stile di Frigidaire.

Questo il dettaglio degli incontri:

Martedì 29 aprile – ore 17,30

“I QUARANTA ANNI DI FRIGIDAIRE”, docufilm di Alessandra Attiani e Massimo Saccares, con la presenza di Massimo Saccares, del direttore di Frigidaire Vincenzo Sparagna, di Pablo Echaurren ed altri autori e collaboratori classici e nuovissimi della rivista.

Giovedì 8 maggio – ore 17,30

“BASSIFONDI”, film di Trash Secco (già segnalato sul n.268 di Frigidaire). Il film sarà presentato dallo scrittore frigideriano Peppe Fiore con la presenza di autori e disegnatori di Frigidaire che hanno affrontato la questione dei problemi culturali e sociali delle periferie metropolitane in Italia, in Europa e più in generale nel mondo.

Venerdì 16 maggio – ore 17

WALKABAUT “Nel gorgo. Due o tre passi nel delirio di Frigidaire, il caso editoriale più emblematico e corsaro di sempre”. Una conversazione radionomade condotta da Carlo Infante-Urban Experience con Vincenzo Sparagna, inventore di quel vascello corsaro che creò un modello editoriale incredibile, coniugando giornalismo eterodosso e graphic novel distopiche. Non una “visita guidata” ma un brainstorming peripatetico e ludico-partecipativo che coinvolgerà tutti i partecipanti in un empatico esercizio di memoria su un’Avanguardia che si rivela sempre più come antidoto di una realtà sempre più insostenibile.

Venerdì 6 giugno – ore 17, 30

LA FILLE A LA HARPE, musica e poesia con il trio francese di danza, musica e canto, formato da Marie Nicot arpista e cantante, Bianca Dorobat ballerina e Matthieu Lecoq violoncellista. Poesie scelte da Vincenzo Sparagna tra quelle dei poeti ospitati negli anni da Frigidaire (Allen Ginsberg, Valerio Magrelli, Cristoforo Sparagna, Josip Brodsky, Pierpaolo Pasolini ecc.), lette da redattori, collaboratori e collaboratrici della rivista.

Giovedì 3 luglio – ore 17,30

PICCOLOUKETT HAND MADE, pomeriggio di moda patafisica, disegno estemporaneo e arte maivista con la partecipazione e la sfilata del gruppo di proposte stilistiche di Roxanne (Rosanna D’Andrea) e performance d’arte di Ugo Delucchi, della pittrice Margherita Baldelli e di altri autori frigideriani dell’ultima generazione. Musiche originali del maestro Marco Cesarini.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero previa emissione del biglietto per l’accesso al museo secondo la tariffazione vigente (gratuito per i possessori di MIC card).

LA MOSTRA

Una straordinaria mostra evento con le immagini più spettacolari e le tante celebri figure artistiche apparse sulle pagine di Frigidaire, rivista fondata nel 1980 da Vincenzo Sparagna, Stefano Tamburini, Filippo Scozzari, insieme ad Andrea Pazienza, Tanino Liberatore e Massimo Mattioli. Un’avanguardia culturale, unica nel suo genere, che attraversava trasversalmente arte, satira, musica, politica, letteratura, filosofia, fumetto e giornalismo.

MODALITÀ DI ACCESSO PER GLI INCONTRI IN SALA MULTIMEDIALE:

Ingresso fino a esaurimento posti disponibili (max 70 persone).

Entrata gratuita solo nella Sala Multimediale sede dell’incontro.

Durata dell’incontro: 1h30’

Ingresso alla Sala dalle ore 17.00

Ultima uscita dal Museo e Sala alle ore 19.30

INFO MOSTRA

Museo di Roma in Trastevere – Piazza S. Egidio 1b – Roma.

Dal martedì alla domenica ore 10.00 – 20.00 – Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

La bigliettazione del Museo di Roma in Trastevere è articolata secondo le seguenti tariffe:

Intero: € 12,00

Ridotto: € 9,50

Per i residenti in Roma Capitale e nell’area metropolitana (mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza):

Intero: € 9,50

Ridotto: € 8,50

Ingresso gratuito al museo per i possessori della “MIC Card”.

Info: 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00)

