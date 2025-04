(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

Bergoglio e gli animali da compagnia. Un rapporto conflittuale….

Un ricordo sobrio da parte degli amici cani e gatti in onore dei 5 giorni di lutto nazionale per la morte di papa Francesco e, infine, a mo’ di gastroprotettore, un ricordo di San Francesco.

“In Italia si preferisce avere un cagnolino e un gatto anziché fare figli” così il papa è tornato a criticare chi preferisce avere cagnolini e gatti anziché fare figli, rivolgendosi in particolare all’Italia, che andrebbe “un po’ bastonata”.

27 settembre 2024

“Le nostre case tristi e vuote, perché mancano i figli. Si preferiscono cani e gatti, quelli non mancano mai”. Questi Paesi ricchi non fanno figli: tutti hanno un cagnolino, un gatto, tutti, ma non fanno figli. Così papa Francesco ricevendo in Udienza i Partecipanti alla Consultazione “La cura è lavoro, il lavoro è cura” del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

10 maggio 2024

“All’udienza mercoledì passavo, ed è arrivata una signora, cinquantenne come me. Lei apre una borsa e dice “benedice il mio bambino”. Era un cagnolino. Lì non ha avuto pazienza. Io ho sgridato la signora… tanti bambini hanno fame”.

12 maggio 2023

“Più veterinari che pediatri, questo è non è un buon segnale” Nel novembre del 2023, Bergoglio è tornato sull’argomento ricevendo i membri dell’Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani (Aooi) e della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp): “L’Italia purtroppo è un Paese che invecchia: speriamo che si possa invertire la tendenza, creando condizioni favorevoli perché i giovani abbiano più fiducia e ritrovino il coraggio e la gioia di diventare genitori”. Da questo la frase che ha tirato in ballo anche i veterinari: “Forse questo non dovrei dirlo – ha poi aggiunto a braccio il Pontefice -, ma lo dico: oggi si preferisce avere un cagnolino che un figlio. Il vostro compito è molto limitato, ma cresce quello dei veterinari! E questo non è un buon segnale”. Un mese dopo, ha raccontato un altro aneddoto: “Uno dei miei segretari mi ha detto che l’altro giorno in piazza si è avvicinata una signora con un carrello. Lui ha provato ad accarezzare il

bambino, ma dentro c’era un cane!”.

Novembre 2023

“Preferiscono cani e gatti ai figli, così da vecchi saranno soli”. Il primo intervento significativo di papa Francesco sul tema risale al giugno del 2014 durante un incontro con una quindicina di coppie sposate che stavano festeggiando 25, 50 e 60 anni di nozze. ‘È meglio non avere i figli! È meglio! Così tu puoi andare a conoscere il mondo, in vacanza, puoi avere una villa in campagna, tu stai tranquillo’… Ma è meglio forse – più comodo – avere un cane, due gatti, e l’amore va ai due gatti e al cane”. Scelta questa che, secondo il Pontefice, porterebbe a una conseguenza per queste coppie: “Alla fine questo matrimonio arriva alla vecchiaia in solitudine, con l’amarezza della cattiva solitudine”.

giugno 2014

San Francesco (gastroprotettore)

Uomo, non ti vantare di superiorità nei confronti degli animali: essi sono senza peccato, mentre tu, con tutta la tua grandezza, insozzi la terra con la tua comparsa su di essa e lasci la tua orma putrida dietro di te; purtroppo questo è vero per quasi tutti noi. Gli animali hanno propri diritti e dignità come te.

Donatella Poretti, consulente Aduc

