(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 Un incontro su come prevenire truffe e furti

In programma, con i Carabinieri, mercoledì 30 aprile al Centro Culturale Saviglianese

Un incontro aperto alla cittadinanza in cui verranno dati utili suggerimenti per un’efficace

prevenzione dei reati di furti e truffe.

È quanto in programma per mercoledì 30 aprile, alle 15.30, presso il Centro Culturale Saviglianese

di piazza Nizza.

A tenere l’incontro saranno i Carabinieri della Compagnia di Savigliano. L’ingresso è libero.