Roma, 23 Aprile 2025

COMUNICATO STAMPA

Dl Bollette: Pichetto, aiuto tangibile a famiglie e imprese, proseguiamo su strada sicurezza energetica

Il Ministro dopo la conversione in legge del provvedimento: “Diversificazione delle fonti ma anche interventi per alleviare il peso su settori economici e sociali più esposti”

Roma, 23 aprile – “Con il decreto bollette, divenuto legge, abbiamo scelto di sostenere famiglie e imprese nella difficile congiuntura dei prezzi energetici. Il nuovo provvedimento reca un aiuto tangibile innanzitutto a quanti sono in maggiore difficoltà economica, introducendo anche nuove norme a tutela dei consumatori”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, commentando la conversione in legge del decreto bollette. “Il governo prosegue sulla strada della sicurezza energetica, che vuol dire innanzitutto diversificazione delle fonti ma anche, come accaduto in questo caso, interventi per alleviare il peso sui settori economici e sociali del Paese maggiormente esposti ai rincari”.

