25 aprile ad Altopascio: in piazza della Magione la deposizione della corona e la scopertura della targa dedicata a Don Bruno Biondi | Comunicato stampa e foto

Wed 23 April 2025

25 aprile ad Altopascio: in piazza della Magione la deposizione della corona e la scopertura della targa dedicata a Don Bruno Biondi

Altopascio, 23 aprile 2025 – Un atto di memoria e riconoscenza verso chi ha contribuito alla liberazione del Paese: in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo Altopascio ricorda Don Bruno Biondi. Venerdì 25 aprile, alle 10 in piazza della Magione, si terrà la deposizione della corona e la scopertura della targa dedicata a Don Bruno Biondi, alla presenza dell’Anpi Piana di Lucca, del Consiglio comunale dei ragazzi, del Corpo musicale Zei e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Don Bruno Biondi fu parroco di Altopascio a partire dal 1936 e, durante gli anni della guerra, rappresentò un solido punto di riferimento per l’intera comunità, in particolare per coloro che si opponevano al regime fascista. Uomo di chiesa coraggioso e profondamente radicato nella vita pastorale, offrì protezione, conforto e sostegno, sia spirituale che materiale, a chi ne aveva più bisogno. È ricordato come il “Proposto resistente senza armi”, per il ruolo svolto durante l’occupazione nazi-fascista: arrestato per la sua attività, fu tra i fondatori del Comitato clandestino di primo soccorso, dette poi vita al CLN locale, sempre a fianco degli altopascesi feriti nell’animo e nel corpo. In quella stagione drammatica, la chiesa, la canonica e il campanile, rifugio sicuro di tante vite, costituirono davvero il centro fisico e spirituale di Altopascio.