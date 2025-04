(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

PROSSIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi giovedì 24 aprile, alle ore 15.30 per la

discussione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Mozioni

1. Mozione presentata da vari Consiglieri comunali avente ad oggetto

Pratiche tecniche

2.“ISTITUZIONE COMMISSIONE DI STUDIO PER TEMI DI INTERESSE RELATIVI AL

CENTRO STORICO.”

Relatore Segretario Generale – Dott. Mario Ruggieri

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile

dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

3. “NUOVA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E

DELLA COMMISSIONE NORMATIVA MANDATO 2021-2026.”

Relatore Segretario Generale – Dott. Mario Ruggieri

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile

dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

4. “REINTEGRAZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

COMUNALE (C.E.C.) MANDATO 2021-2026.”

Relatore Segretario Generale – Dott. Mario Ruggieri

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile

dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

5. “CHIESA DI SAN GREGORIO MINORE SITA IN VIA ANFITEATRO: INTERVENTO

DI MESSA IN SICUREZZA. RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 1

DEL 9/1/2025.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Dott. D. Filippi

Dipartimento per la Transizione Ecologica ed Energetica, Economia Circolare, Biodiversità

e Paesaggio, Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Pubblico Comunale

Dirigente Ing. M. Proietti

Interpellanze e interrogazioni

6. Interpellanza presentata dal Gruppo Misto avente ad oggetto “Colle San Tommaso –

Situazione idrica”. (prot. n. 46225/15/07/2024)

7. Interpellanza presentata dal consigliere Cretoni avente ad oggetto “Disagi frazione

San Giacomo tra mancata attuazione interventi di rigenerazione urbana finanziati con il

fondo complementare PNRR, chiusura fontanella dell’acqua e soppressione corsa

8. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto

9. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito alla gestione dei musei.

10. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito al completamento dei lavori

11. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto

“Stato della pulizia e manutenzione dei tombini e delle caditoie stradali.” (prot. n.

12. Interrogazione presentata dal consigliere Grifoni in merito alla palestra ITIS. (prot. n.

13. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito all’evento “Premio Ilario

14. Interrogazione presentata dai consiglieri Bececco, Catanossi, Cintioli, Cretoni,

Dottarelli, Grifoni, Imbriani, Piccioni, Profili avente ad oggetto “Piano industriale

cementificio Colacem (ex Cementir) ed eventuale bonifica dell’area.” (prot. n.

15. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito all’eventuale restauro del

materiale depositato presso le soffitte del Teatro Caio Melisso. (prot. n.

16. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad

oggetto “Interpellanza sulla costruzione e gestione di un Tempio Crematorio nell’ambito

del recupero funzionale di immobile storico nel comune di Spoleto.” (prot. n.

17. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito agli impianti di

18. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” in merito al progetto

per la realizzazione di un forno crematorio persso il Cimitero Monumentale di Spoleto.

19. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto

“Bando pubblico procedura per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in

20. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito alla fattibilità di ricavare

21. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni su problematiche derivanti dalla

presenza di numerosi insetti in centro storico, periferia e frazioni. (prot. n.

