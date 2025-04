COMUNICATO STAMPA – LA POLIZIA PROVINCIALE A SERIDÒ – 25-26-27 APRILE E 1-2-3-4 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

LA POLIZIA PROVINCIALE A SERIDÒ CON UN GIOCO DI SIMULAZIONE PER IL RECUPERO DI ANIMALI IN PERICOLO

La Polizia Provinciale di Brescia avrà un suo stand alla prossima edizione di Seridò 2025, appuntamento annuale che, da ventisei anni, segue la filosofia del giocare imparando. Dal 25-26-27 aprile e, 1°-2-3-4 maggio, al Centro Fiera del Garda di Montichiari, tra le attività proposte nello sterminato parco giochi, dedicato ai bambini e alle famiglie, ci saranno anche quelle che vedranno gli agenti impegnati in una didattica davvero particolare. L’attenzione sarà puntata sulla sensibilizzazione alla tutela della fauna. Protagonisti attivi, naturalmente, saranno i bambini che diventeranno agenti per un giorno, alle prese con il salvataggio di animali feriti o in pericolo. Alla guida di mini quad, sotto l’occhio vigile degli agenti della Polizia Provinciale, i piccoli effettueranno interventi di soccorso a animaletti di peluche, simulando l’attività quotidiana del Corpo.

La Polizia Provinciale, in questo ambito, opera su delega della Regione. Nel corso del 2024 gli agenti, in un crescendo di richieste di intervento, hanno recuperato e consegnato al Centro Recupero Animali Selvatici della riserva WWF di Valpredina e Paspardo circa 2.000 esemplari di animali selvatici feriti o in difficoltà. Le cure riabilitative, finalizzate alla liberazione in natura, hanno riguardato soprattutto rapaci, ungulati, volpi, tassi, faine, pipistrelli e piccola avifauna.

L’attività proposta a Seridò 2025 sarà, dunque, un’occasione preziosa per diffondere la conoscenza della fauna locale, ma anche un modo per trasmettere i valori del rispetto per l’ambiente, cominciando dalla cura per gli animali.