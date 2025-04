(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

L’irriverente fa le previsioni sul nuovo papa cattolico

Morto papa Francesco. Condoglianze diffuse (1), funerali e, soprattutto, chi segue… chè “morto un papa se ne fa un altro”?

Siamo secolarmente abituati che nulla cambi. Salvo accorgersene un pochino rispetto a personalità e “fughe in avanti o indietro” del successore. Ma alla fine, per chi non fa parte di questa chiesa, cambia poco rispetto al rapporto che – Italia in particolare – ogni cittadino che respiri e paghi le imposte (non si facciano battute rispetto all’entità numerica e assoluta…) ha con la presenza oltre il Tevere del potere autocratico e assoluto del capo dello Stato del Vaticano.

Senza pensare ad una sorta di iella per la vita del papa (iella che non si addice alla nostra laicità) abbiamo seguito con attenzione gli incontri del vice-presidente Usa JD Vance proprio in Vaticano. Si è anche incontrato col papa. Sembra che non si sono detti nulla di particolare. Eppure ne avrebbero avute di cose da dire: dal post-liberale convertito Vance, promotore e presenziatore di incontri in cui sembra che voglia capovolgere la dottrina cristiano-cattolica, ci saremmo aspettati questo e altro. Abbiamo letto di una sua interpretazione del pensiero di Sant’Agostino che è il contrario, come gli è stato fatto notare dalle autorità vaticane stesse, di quella ufficiale, ma il nostro Vance ha sostenuto che la vera interpretazione fosse la sua perché l’aveva letto su Google (1). E poi c’è da considerare come Vance tratta gli immigrati, i rei più in generale… che fa tanto “contrario” rispetto a papa Francesco che ai rei in carcere andava a lavare i piedi.

Non ci si fraintenda, non aderiamo al partito dei pro-Francesco perché è tanto buono contro i cattivi ammmmericani, noi, per quanto irriverenti, leggiamo e raccontiamo fatti.

Vance era in Vaticano i giorni dopo che la Meloni era a Washington con Trump (2). La performance nella sala ovale della capitale Usa ci ha lanciato un messaggio che proviamo a leggere con spirito cristiano-cattolico: nel mondo contano i ricchi, che fanno diventare più ricchi altri ricchi, che non hanno pietà per i cosiddetti ultimi (delinquenti inclusi) e che, alla bisogna, vengono meno a leggi, norme e principi che hanno consentito il loro raggiungimento del potere esecutivo.

Nonostante questo, nei riti di questi giorni per il papa morto, leggeremo pensieri di tristezza e vedremo visi contriti anche di Trump e Meloni. E’ così!

Da irriverenti, pur avulsi dai riti della iella, ci vien da pensare che la morte del papa vaticano arriva proprio a fagiolo. Editorialisti e pensatori di ogni tipo cercano di spiegarci che, dall’inizio della nuova era Trump, il mondo che conosciamo non è più lo stesso, a partire dai cosiddetti valori e principi. Perché non dovrebbe succedere altrettanto in quel mondo cristiano-cattolico di oltre Tevere che fino ad oggi ha detto spesso il contrario di quello che dicevano oltre Atlantico? In un oltre Atlantico dove i cattolici romani nell’amministrazione Trump non sono secondari, non solo il convertito Vance ma anche il ministro della Salute Robert F. Kennedy jr e il segretario di Stato Marco Rubio. Tutti post-liberali che, con il loro metodo di governo e le cose che stanno cambiando per far tornare l’America grande, non ci sembrano d’amore e d’accordo col papa morto.

Ci sembra che il Conclave che ci farà aspettare la fumata bianca nelle prossime settimane potrà ben tener conto (in che modo non lo sapremo mai) anche di questi loro fedeli.

Del resto, se “morto un papa se ne fa un altro”, “tutto il mondo è Paese”, e il Paese che conta ce lo hanno detto Trump e Meloni. Perché non dovrebbero dire anche ai cattolici cosa e come pregare e pensare? Non sarebbe una novità… per dei fedeli.

François-Marie Arouet, collaboratore irriverente di Aduc

