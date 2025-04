(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

La scomparsa di Papa Francesco: il cordoglio del pres. Schuler

**“Figura di ispirazione e fonte di speranza per molti”: così il presidente del Consiglio provinciale ricorda il Pontefice scomparso oggi.**

“La scomparsa di Papa Francesco è una grande perdita che colpisce tutti noi, credenti e non credenti”: così il presidente del Consiglio provinciale di Bolzano Arnold Schuler si unisce al lutto per la morte del Pontefice: “Per molti, soprattutto negli ultimi tempi caratterizzati da conflitti e disordini nel mondo, Papa Francesco ha rappresentato una figura di ispirazione e una fonte di speranza. Anche in Alto Adige sentiremo molto la sua mancanza”.

