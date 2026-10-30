Uzbekistan e Italia, nuove opportunità di dialogo e cooperazione. Le voci dei protagonisti – Tripodi

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Al Forum Uzbekistan, istituzioni, rappresentanti diplomatici e mondo economico a confronto per rafforzare le relazioni bilaterali, favorire l’internazionalizzazione e costruire nuove opportunità di sviluppo per imprese e territori
Rafforzare i rapporti tra Italia e Uzbekistan, creare nuove occasioni di collaborazione e trasformare il dialogo istituzionale in opportunità concrete per imprese e territori. Sono questi i temi al centro del Forum Uzbekistan, un appuntamento dedicato all’internazionalizzazione, alla cooperazione economica e allo sviluppo di nuove relazioni tra i due Paesi.
L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di confronto sulle prospettive di crescita e sulle possibilità di consolidare i legami commerciali e istituzionali, valorizzando il ruolo delle imprese, delle istituzioni e delle organizzazioni impegnate nella promozione delle relazioni internazionali.
Diplomazia, economia e sviluppo territoriale sono i tre elementi attorno ai quali si è sviluppato il dibattito, con particolare attenzione alla necessità di creare collegamenti sempre più diretti tra il sistema produttivo italiano e quello uzbeko.
A margine dell’evento abbiamo raccolto le testimonianze e le prospettive di alcuni dei protagonisti: l’Ambasciatore dell’Uzbekistan, il presidente di ICEPS e il consigliere regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, presidente della Commissione Lavoro.
Tre punti di osservazione differenti, accomunati dall’attenzione verso il rafforzamento della cooperazione internazionale e dalla volontà di individuare nuovi spazi di collaborazione.
Il Forum ha posto al centro anche il ruolo strategico dei territori e delle realtà imprenditoriali, chiamati a cogliere le opportunità offerte dall’apertura verso nuovi mercati e dalla costruzione di rapporti economici duraturi.
In questo scenario, il dialogo tra Italia e Uzbekistan assume un significato che va oltre i rapporti diplomatici, coinvolgendo formazione, lavoro, investimenti, scambi commerciali e sviluppo delle competenze.
Le interviste raccolte durante il Forum offrono uno sguardo sulle prospettive future delle relazioni tra i due Paesi e sull’importanza di trasformare le occasioni di incontro in progetti concreti, capaci di generare valore per le imprese e per le comunità coinvolte.