Italia-Uzbekistan, Della Bina (ICEPS): «Le intese tra i governi devono diventare opportunità concrete per imprese e territori»

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Il presidente dell’ICEPS, professor Fabrizio Della Bina, interviene al Forum Italia-Uzbekistan, sottolineando l’importanza di dare seguito agli accordi istituzionali attraverso nuove collaborazioni economiche, investimenti e opportunità di internazionalizzazione.
Trasformare gli accordi diplomatici in progetti concreti, rafforzare i rapporti economici tra Italia e Uzbekistan e creare nuove opportunità per le imprese e i territori. È questo il messaggio lanciato dal professor Fabrizio Della Bina, presidente dell’ICEPS (Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale e i Problemi dello Sviluppo), in occasione del Forum Italia-Uzbekistan ospitato presso il Consiglio regionale del Lazio.
Al centro dell’iniziativa, il rafforzamento delle relazioni bilaterali e la volontà di costruire un ponte economico e istituzionale tra il sistema produttivo italiano e quello uzbeko, favorendo incontri diretti tra imprenditori, rappresentanti istituzionali e operatori economici.
Della Bina ha richiamato il percorso diplomatico avviato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo riferimento agli accordi sottoscritti con l’Uzbekistan, che costituiscono una cornice di riferimento per lo sviluppo di nuove collaborazioni.
«Le intese tra i governi aprono la strada. Il nostro compito è trasformarle in rapporti concreti tra imprese e territori», ha sottolineato il presidente dell’ICEPS.
Un messaggio che sintetizza la finalità del Forum: passare dalla diplomazia istituzionale alla cooperazione operativa, attraverso la costruzione di relazioni economiche stabili, capaci di coinvolgere soprattutto le piccole e medie imprese.
Il percorso si inserisce nel quadro del partenariato strategico rafforzato il 29 maggio 2025 a Samarcanda, durante l’incontro tra Giorgia Meloni e il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev. Le intese hanno interessato diversi settori, dalla promozione degli investimenti alla cooperazione industriale, dalle materie prime strategiche alla formazione e alla mobilità.
In questo contesto, l’ICEPS punta a svolgere un ruolo di collegamento tra istituzioni e mondo imprenditoriale, accompagnando i processi di internazionalizzazione e favorendo la nascita di nuove partnership.
Il Forum, che ha coinvolto anche una delegazione di imprese uzbeke, rappresenta un’occasione per valorizzare le potenzialità del Lazio e del tessuto produttivo italiano, aprendo nuovi canali di confronto con un Paese dell’Asia Centrale interessato a sviluppare collaborazioni economiche e tecnologiche.
Dalle parole di Della Bina emerge dunque una prospettiva precisa: gli accordi politici costituiscono il punto di partenza, ma la sfida è tradurli in investimenti, scambi commerciali, occupazione e crescita per i territori.
Una cooperazione che, attraverso il dialogo tra istituzioni, imprese e organismi internazionali, può contribuire a consolidare i rapporti tra Italia e Uzbekistan e a costruire nuove prospettive di sviluppo condiviso.