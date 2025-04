(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

ITA Airways piange la scomparsa di Papa Francesco

La Compagnia ricorda i Viaggi Apostolici in cui ha avuto l’onore di accompagnarlo

Roma, 21 aprile 2025 – ITA Airways si unisce al dolore della Chiesa universale e della comunità mondiale

per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco.

Il Pontefice ha incarnato i valori della misericordia e della solidarietà, avvicinando la Chiesa a tutti con una

particolare attenzione a chiunque fosse in difficoltà. Il suo impegno per il dialogo, la pace, l’ambiente e

l’attenzione agli ultimi rappresentano un’eredità preziosa.

ITA Airways ha avuto l’onore di sostenere la missione ecumenica del Pontefice in tredici Viaggi Apostolici, il

primo a Cipro nel dicembre del 2021, poco meno di due mesi dopo l’avvio delle operazioni della Compagnia,

passando per destinazioni più lontane quali Canada, Kazakistan, Bahrein, Congo e Sud Sudan, Mongolia e

Indonesia, fino all’ultimo viaggio apostolico in Francia ad Ajaccio a dicembre 2024.

Indimenticabili le parole che Papa Francesco, durante un’udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano, ha

riservato alla Compagnia e alle sue Persone, definendole “le ali del Papa che mi permettono di volare sino ai

confini della terra portando il Vangelo della speranza e della pace.”

La sua morte lascia un vuoto immenso nei nostri cuori e nelle nostre vite. Le sue parole di pace, i gesti di

misericordia e il costante richiamo alla fratellanza tra i popoli resteranno un faro per le generazioni future.

