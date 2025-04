Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 21/04/2025

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

La scomparsa di Papa Francesco: il cordoglio del pres. Schuler

“Figura di ispirazione e fonte di speranza per molti”: così il presidente del Consiglio provinciale ricorda il Pontefice scomparso oggi.

