(ACON) PAPA FRANCESCO. GRUPPO FP: HA DIMOSTRATO CHE CAMBIAMENTI POSSIBILI

spirituale per chi ha fede, una guida umana per chi non ne ha.

Comunque un esempio di semplicit? e determinazione, la cui

mancanza peser? e molto”.

Cos?, in una nota, il cordoglio per la morte di Papa Francesco

del consigliere regionale e capogruppo di Fedriga Presidente,

Mauro Di Bert, anche a nome dei colleghi del gruppo.

“Durante il suo pontificio improntato alla semplicit? e

all’onest? – sottolinea Di Bert – Bergoglio ha dimostrato che,

con impegno e volont?, le riforme si possono costruire, i

cambiamenti si possono attuare, gli obiettivi, anche i pi?

audaci, si possono raggiungere, senza clamore, ma con pazienza,

dialogo e apertura”.

“Tutti noi rappresentanti delle istituzioni – conclude la nota di

Fedriga presidente – dovremmo saper cogliere l’esempio di quello

che ? stato il modo di agire del Santo Padre e farne una

costruttiva eredit?”.

