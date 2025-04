(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 20 April 2025 LEGIONE CARABINIERI “SARDEGNA”

Comando Provinciale di Nuoro

Nuoro, 20 aprile 2025

COMUNICATO STAMPA

Orgosolo: il Comandante della Legione Carabinieri Sardegna

in visita alla Stazione Carabinieri.

La mattina di Pasqua il Generale di Brigata Stefano Iasson, Comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, accompagnato dal Comandante Provinciale di Nuoro, Colonnello Gennaro Cassese, ha fatto visita alla Stazione Carabinieri di Orgosolo per portare il suo saluto ai Carabinieri del centro barbaricino e per manifestare la vicinanza dell’Istituzione al Comandante in sede vacante della Stazione stessa, Vice Brigadiere Mattia Chessa, di recente vittima di minacce di morte vergate da ignota mano sul muro della chiesetta di San Marco a Montes.

Il Generale Iasson, si è, in primis, trattenuto all’interno della caserma, dove gli son stati illustrati i dati dell’attività operativa del Reparto e dove ha potuto parlare privatamente con tutti i Carabinieri in servizio alla Stazione, con i quali ha toccato argomenti di natura privata e tecnico professionale, spronandoli affinché continuino ad operare con il massimo entusiasmo ed impegno al servizio delle comunità.

Subito dopo ha, quindi, assistito alla processione de “s’Incontru” dove ha potuto incontrare il Sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu (anch’egli di recente vittima di minacce di morte), al quale ha assicurato la costanza dell’impegno dell’Arma nella difesa della legalità nel centro barbaricino.