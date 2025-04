(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2025

Sciopero taxi. La corporazione sfascista senza legge. Liberalizzare!

Lo sciopero dei giorni scorsi a Firenze, è esempio e monito di un ambito in cui occorre in tutta Italia intervenire urgentemente con la liberalizzazione.

Nei giorni scorsi a Firenze i taxisti, senza preavviso di legge, hanno scioperato contro l’abusivismo (che per loro significa anche impedire che gli Ncc lavorino).

Ce ne siamo accorti a stento, visto che le code, soprattutto alla stazione Smn, erano più lunghe del solito.

I taxi sono un servizio pubblico, una concessione a privati che pagano pochi euro una licenza, che poi loro stessi si rivendono al mercato nero per centinana di migliaia di euro, meretricio che favorisce anche l’evasione fiscale di questa categoria (1).

Taxisti che impediscono con ogni mezzo, che le amministrazioni (nazionali e locali) aumentino il numero di licenze.

Taxisti che controllano così il mercato e favoriscono di fatto un abusivismo che – è bene ricordarlo – si manifesta quando la domanda è superiore all’offerta…. quindi praticamente i taxisti sono scesi in sciopero contro se stessi.

Storie di ordinarie corporazioni in un’Italia dove il mercato è sulla carta, ma le realtà sono i soprusi di pochi a danno della collettività. Servizio insufficiente e costoso in balia di pochi privilegiati che agiscono contro le leggi.

Crediamo ci sia poco da discutere con chi prende sistematicamente in giro le pubbliche autorità e gli utenti. La liberalizzazione è necessaria per un doppio bene pubblico: servizio all’altezza ed elasticizzato alla domanda, impedire l’evasione fiscale.

