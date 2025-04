INVITO PER LA STAMPA – DAZI, LETTERA ROSSA DEL PRESIDENTE AGLI ASSOCIATI | IL 16 ANALISI DELLA SITUAZIONE CON FONTANA E FUBINI

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 13 April 2025 Pordenone, 13 aprile 2025 – Gli effetti delle nuove politiche commerciali dell’amministrazione Trump sulle nostre economie saranno il tema dell’incontro convocato dal Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, per il 16 aprile prossimo, dalle 15, nella sede di Pordenone. Il meeting, rivolto alle aziende associate, è stato annunciato con una lettera rossa, segnale dell’assoluta priorità del tema.

«In questi giorni – scrive Agrusti – l’economia mondiale è turbata per i previsti impatti sul commercio globale dell’imposizione dei dazi da parte dell’amministrazione Trump. Considerata la spiccata vocazione all’export dell’industria del nostro territorio, in particolare verso gli Stati Uniti, ho ritenuto necessario avviare una riflessione approfondita sulle possibili conseguenze per il settore manifatturiero e sulle prospettive di azione da parte dell’Italia e dell’Unione Europea».

All’incontro interverranno Alessandro Fontana, Direttore del Centro Studi Confindustria e Federico Fubini, Vicedirettore del Corriere della Sera.

Massimo Boni