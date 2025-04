(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

Expo Osaka 2025, la Città metropolitana all’interno del Padiglione Italia con due video racconti

La Città metropolitana di Venezia partecipa all’Expo Internazionale di Osaka 2025 con un’affascinante presentazione all’interno del Padiglione Italia. Un sistema composto da 44 comuni, ricco di storia, cultura, enogastronomia, arte, natura e tradizioni: questo è il concept con cui il territorio metropolitano veneziano si propone da domani 13 aprile ai visitatori internazionali, invitandoli a scoprire le meraviglie che si estendono oltre la celebre città antica.

L’essenza di questo sistema territoriale, unito dalla comune eredità della Repubblica Serenissima, viene raccontata attraverso due video che saranno proiettati in loop per tutta la settimana negli spazi dedicati a Venezia all’interno del Padiglione Italia.

Il primo video, dal carattere emozionale, narra con suggestive immagini la nascita di Venezia e lo sviluppo della sua influenza nei territori circostanti. Con una voce narrante in inglese e sottotitoli in giapponese e italiano, il racconto si sviluppa attorno al filo conduttore del “ciao”, il saluto di origine veneziana diventato universale. “Siamo tutti parte della stessa storia. Un racconto antico dalla più antica città del futuro”, recita la narrazione che presenta Venezia non come entità isolata ma come cuore pulsante di un sistema territoriale ricco e diversificato.

Il secondo video offre uno sguardo più approfondito sul territorio metropolitano, raccogliendo le testimonianze dei sindaci dei 44 comuni. In brevi interventi di un minuto ciascuno, i primi cittadini illustrano le peculiarità, la storia e le origini delle rispettive comunità, rivelando l’incredibile patrimonio dell’entroterra veneziano.

Questa doppia narrazione invita i visitatori dell’Expo a esplorare le eccellenze del territorio metropolitano e a scoprire nuovi itinerari turistici alternativi: percorsi enogastronomici, naturalistici, artistici e sportivi che arricchiscono l’offerta della destinazione veneziana oltre i sentieri più battuti.

“La Città metropolitana di Venezia si presenta qui ad Osaka al mondo come “la più antica città del futuro”, un patrimonio in continua evoluzione, tutto da scoprire e che rappresenta una ricchezza e un valore aggiunto per la città antica – è il commento del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro – L’immagine del sistema, della rete, della connessione tra comuni e territorio è stata l’idea di partenza per rappresentare con dei video non solo quello che c’è da scoprire e da vedere ma anche per raccontare le diverse identità dei comuni metropolitani. Ho chiesto e voluto che fossero gli stessi sindaci a parlare del proprio territorio perché sono loro i protagonisti e i primi testimoni di ciò che le comunità metropolitane vivono. È, dunque, un viaggio tra storia, arte, enogastronomia, tradizioni, natura, lavoro, artigianato e terziario che sicuramente piacerà ai visitatori del Padiglione Italia nell’area dedicata a Venezia e alla sua Città metropolitana”.

Il video promo della Città metropolitana ad Osaka:

